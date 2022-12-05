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Volkan KARABAĞ/KARS,(DHA)KARS'ta etkili olan kar yağışı ve tipi sabah saatlerinde buzlanmaya neden olunca sürücüler zor anlar yaşadı, TIR'lar ilerlemekte güçlük çekti.

Kars'ta dün akşam etkili olan kar yağışı ve tipi, sabah saatlerinde buzlanmaya dönüşünce sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası Kars-Iğdır kara yolu üzerindeki Digor ilçesine bağlı 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde bazı TIR'ların yolda kalması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle saatlerce mahsur kalan TIR sürücüleri, Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan kumlama ve tuzlama çalışması sonucu yollarına devam etti.

Polis ekipleri ise buzlanmaya karşı uyarıda bulunarak, TIR sürücülerinin zincirsiz yola çıkmaması gerektiğini bildirdi. (DHA) FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-12-05 12:57:30



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