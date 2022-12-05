ARPAÇAY ÇILDIR YOLU DA BUZ TUTTU
Kar yağışı ve soğuk hava Kars'ın Arpaçay ilçesinde de etkili oldu. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ilçede Ardahan'ın Çıldır ilçesiyle bağlantıyı sağlayan kara yolu buz tuttu. Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü ile Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyü arasında çok sayıda TIR yolda kaldı. TIR'lar sebebiyle bölgede kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Sürücüler, kara yolları ekiplerinin yollarda buzlanmaya karşı tedbir almasını istedi. (DHA)Suat İNCEDERE/ARPAÇAY (KARS)
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Arpaçay Suat İNCEDERE
2022-12-05 13:16:51
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