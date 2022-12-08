Kars´taki 'torbacı' operasyonunda 4 tutuklama

Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmada, 3´ü kadın 8 şüpheliyi tespit etti. Kars merkez ve Kağızman ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 301,56 gram metamfetamin, 186,36 gram toz esrar, 8,58 gram kubar esrar, 5 ecstasy hap, 1,38 gram afyon sakızı, 1,03 gram skunk, 4 hassas terazi, 2 rulo halinde alüminyum folyo, 7 cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 53 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç. (30) adlı kadın, C.Ç. (29), E.Ç. (32) ve Ç.G. (34) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-12-08 11:39:52
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