DP Lideri Uysal: Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var

Bedir ALTUNOK Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA) DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Siyaset yapanların vazifesi sadece bugüne dair değildir, yarının imkanlarını bugünden kullandığımız için gelecek nesillere de karşı sorumluluğumuz vardır" dedi.

Kars İl Başkanlığı binasının dün açılışını yapan ve bugün de il kongresine katılan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisine yeni katılanlara rozet taktı. DP Kars İl Kongresi sonrası açıklama yapan Uysal, "Hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Kars serhat şehrimiz adeta Türk milletinin parasız askerleri olarak burada memleketi bekleyen insanlarımıza karşı sorumluluklarımızın bilinci içerisindeyiz. Ülkemizin her noktasında olduğu gibi Kars ilimizde hem tarihi kimliğiyle hem sınır bölgemizde sahip olduğu avantajları ile Türkiye´nin üstünden bu örtüyü attığı dönemde daha farklı bir konuma gelmesi için pek çok imkanı var. Bunları da bu ziyaret vesilesiyle bir kez daha burada yaptığımız karşılıklı müşaverelerle bizlerde şahitlik etmiş olduk" dedi.

Yarının imkanlarını bugünden kullandıkları için gelecek nesillere de karşı sorumlu olduklarını vurgulayan Uysal şunları söyledi:

"Bu büyük ülkenin insanlarıyız istiyoruz ki; insanımıza huzur içerisinde, alnı açık başı dik bir şekilde, refah içerisinde yaşayabileceği bir Türkiye iklimi ortaya çıkartalım. Siyasi tarihimizde yaşanmamış bir olgunlukla 6 siyasi parti bir araya gelerek ülkenin muhatap olduğu hukuksuzluğa, sistematik yolsuzluklara karşı bir irade ortaya koyuyoruz. Bu irade inşallah 2023 yılında belki de Türk demokrasisinin en zor sınavı olarak tabir ettiğimiz bu sınavdan, başarıyla çıkabilmesi için ortak paydada mücadele zeminlerinde genişletiyoruz. Bu açıdan da çok kıymetli buluyorum. Bizler 76 yıllık çizgimizle beraber her daim millet demiş, yönünü millete dönmüş ve milletimizin ıstırapları her daim bizim yol göstericimiz olmuş bir hareketiz. Bugün de bu asil milletin sahip olduğu hasretleri, imkanları, potansiyeli azami noktaya çıkarmak için siyaset eliyle bir vazife yapıyoruz. Siyaset yapanların vazifesi sadece bugüne dair değildir, yarının imkanlarını bugünden kullandığımız için gelecek nesillere de karşı sorumluluğumuz vardır."

Uysal daha sonra partililerle görüşerek sohbet etti. Kongreye tek liste olarak giren Hüseyin Polat İl Başkanı seçildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-12-11 14:36:55



