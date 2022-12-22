Kaçak göçmenlerin taşındığı 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı

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Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta şüphe üzerine durdurulan 5 kişilik otomobilde, 13'ü Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı. Araçta 6 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor ilçesindeki yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan kontrolde, 3´ü bagajda taşınan 14 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu gerekçesiyle sürücü gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 6 gram uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

13'ü Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu olan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Gözaltına alınan sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Digor Volkan KARABAĞ

2022-12-22 12:01:05



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