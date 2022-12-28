14 yıldır kayıp eşini öldürmekten tutuklanan kadın ve kızı suçlamayı kabul etmedi



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta, 14 yıl önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Şahmettin Baykız'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesedi evin bahçesinde bulunan Baykız'ın ölümüyle ilgili, eşi İpek (71) ve kızı Eda Baykız (36) tutuklandı. İpek Baykız, kemikleri kızının bulduğunu ve eşinin ölümüyle ilgisi olmadığını söyledi, Eda Baykız ise babasının katillerinin bulunmasını istedi.

Digor ilçesi Dolaylı köyünde yaşayan Şahmettin Baykız, 14 yıl önce kayboldu. Ailesi, 2008 yılında kayıp ihbarı yapan Baykız, bulunamadı. 2016'da Baykız'ın yaşadığı evin bahçesinin duvarında bulunan ve insana ait olduğu belirlenen kemikler, adil tıp kurumuna gönderildi. İncelemede kemiklerin 2008'de kaybolduğu bildirilen Şahmettin Baykız'a ait olduğu tespit edildi. Baykız'ın cinayete kurban gittiğinin belirlenmesiyle, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 6 yıl süren soruşturma sonunda, Baykız'ın eşi İpek ile kızı Eda Baykız'ın da aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonucu adliyeye çıkarılan 14 şüpheliden 12'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, İpek Baykız ile kızı Eda Baykız, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Digor Adliyesi'nde tutuklanan İpek ve Eda Baykız'ın mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. İpek Baykız, kızı Eda'nın kemikleri duvarda bulduğunu belirterek, "Kızım, duvarda kemikleri bulduğunu bana söyledi. Ben de kemikleri poşete koydum ve daha sonra durumu jandarmaya bildirdim. Köye gelen jandarma, benden kemikleri teslim aldı. Benim kocamın ölümüyle hiçbir alakam yoktur. Kemiklerin de kime ait olduğunu bilmiyordum. Suçsuzum" dedi.

Eda Baykız ise ifadesinde şunları söyledi:

"Kemikleri, evin bahçe duvarında ben bularak anneme söyledim. Annem de kemikleri poşete koyarak jandarmaya bilgi verdi. Kriminal sonuçlar çıkana kadar kemiklerin babama ait olduğunu bilmiyordum. Cinayetle benim bir alakam yoktur. Babamın katillerinin bulunmasını istiyorum. Ben suçsuzum." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-12-28 15:20:30



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