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Hava sıcaklığının -17'lere düştüğü Çıldır Gölü buz tuttu

DHA

Hava sıcaklığının -17'lere düştüğü Çıldır Gölü buz tuttu


Suat İNCEDERE/ ARPAÇAY (Kars),(DHA)DOĞU Anadolu Bölgesi'nde 1959 metre rakımdaki Çıldır Gölü, 27 Aralık'tan itibaren etkili olan soğuk havayla dondu. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 17'lere kadar düştüğü bölgede yüzeyi buzla kaplanan gölde atlı kızak seferleri de başladı. 
Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük ikinci gölü. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki gölün en derin noktası 42 metre. Kasım ve aralık ayının büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerine sıcaklık yaşayan Çıldır Gölü'nde geçtiğimiz yıllara oranla kar yağışı da yok denecek kadar az gerçekleşti. Gölde yaklaşık bir hafta önce hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle kısmi donma başladı. Aralık ayının son günlerinde Kars'ın Arpaçay ve Ardahan'ın Çıldır ilçelerinde etkili olan soğuklar sebebiyle gölün büyük bir bölümü dondu. Gölün bir bölümü sınırları içinde kalan 1675 rakımlı Arpaçay ilçesinde son 5 günde en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında 7 ile 11 derece arasında olurken, 1950 metre rakımlı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde havalar daha da soğuk oldu. Sıfırın altında 9 ile 17 derece arasında değişen soğuk hava sonrası Çıldır Gölü´hün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Göldeki buz kalınlığı 25 santime yaklaştı. 
ATLI KIZAK SEFERLERİ BAŞLADI
Gölün Arpaçay ilçesinde kalan bölümünde atlı kızak seferleri 2022'nin sonunda başladı. Buz kalınlığının atlı kızaklara uygun hale gelmesiyle birlikte Kurtuluş Kılıç, kızağıyla ilk misafirlerini gezdirdi. Denizli'den gelen Duygu-Hasan Çetin çiftini gölde gezdiren Kılıç, bu yıl sezonunun 15-20 gün geç başladığını söyledi. İlk kez kızak deneyimi yaşadıklarını belirten Çetin çifti ise heyecan veren bir tecrübe yaşadıklarını kaydetti. 
MİSAFİRLER İÇİN BALIK TEMİZLİĞİ
Bu arada soğuk havaya rağmen güneşli bir gün yaşanan göle gelen vatandaşlar, buz yüzeyinde kilim serip oturarak semaver yaktı. Göl kenarındaki işletmeciler ise yaklaşık 15-20 gün geç başlayan sezon hazırlıklarını hızlandırdı. Gölden Eskimo usulü tutulan balıkları temizleyen Turhan Kılıç, gelecek misafirlere gölün önemli balık türlerinden sarı sazan ikram edeceklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Arpaçay Suat İNCEDERE
2023-01-01 09:49:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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