Sarıkamış şehitlerinin bu yıl kardan heykelleri yapılamayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış şehitlerinin bu yıl kardan heykelleri yapılamayacak

DHA

Sarıkamış şehitlerinin bu yıl kardan heykelleri yapılamayacak


Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)SON yılların en kurak kışının yaşandığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bu yıl 108'incisi düzenlenecek Sarıkamış Harekatı anma etkinliklerinde 18 yıldır yapılan kardan şehit askerlerin heykeli, bu yıl yapılamayacak. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, kar yağmadığı için heykellerin yapılamayacağını söyledi.
Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan binlerce asker; 6, 7 ve 8 Ocak'ta anılacak. Birinci Dünya Savaşı sırasında, 22 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 arasında zor şartlarda mücadele veren şehitleri anmak için Allahuekber Dağları'nda törenler gerçekleştirilecek. Törende ilgi gören ve Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin birinci etap oteller bölgesine yapılan kardan şehit askerlerin heykeli ise bu yıl kuraklık nedeniyle yapılamayacak. Etkinliklerin 107'nci yılında İl Özel İdaresi ekiplerinin topladığı 200 kamyon karla 'Karı yorgan edenler' temalı kardan asker heykelleri yaptıklarını anlatan KAÜ Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, "Erzurum, Bayburt, Muş, Ağrı'daki üniversitelerden gelen heykeltıraş ve öğretim görevlilerinden oluşan 10 kişilik ekip, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1'inci etabında 18 yıldır farklı temalarda kardan asker heykelleri yapıyorduk. Bu yıl bölgede kar yağışının olmaması nedeniyle 19'uncu kardan asker heykelini yapamayacağız. Biz ekip olarak hazırdık ama olmadı. Umarım seneye de aynı sıkıntı yaşanmaz ve güzel bir çalışmayla şehitlerimizi yad ederiz" diye konuştu.
'O DUYGUYU HİSSEDEMEYECEĞİZ'
Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki otelin genel müdürü Serkan Tahana ise "Son zamanlarda küresel ısınma ve iklim değişikliği derken Türkiye'nin en çok kar alan bölgesinde bile artık kar yağışı ocak ayının üçü olmasına rağmen çok gecikti. Biz turizmcileri de olumsuz yönde etkiledi. Önceden aralık ayının ilk haftası 1-1,5 metre yağan kar artık ocak ayının ortalarına kadar sarkmış durumda. Her sene ocak ayının ilk haftası Sarıkamış'ta şehitleri anma etkinlikleri oluyor, bu kapsamda şu görmüş olduğunuz bölgede kardan şehitlerimizin heykelini yapıyorduk ama ne yazık ki şu anda öyle bir atmosfer, kar ve kış havası yok. Bu etkinliğin açıkçası geçmiş yıllara göre biraz daha sönük geçeceğini düşünüyorum. Biz tabi yine şehitliğe gideceğiz, yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz ama önceki yıllara göre askerlerimizin donmasına neden olan o karlı ve soğuk havaları bu sene yüreğimizde hissedemeyeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2023-01-03 09:47:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kullanılmayan ahır sahipsiz hayvanlar için barınağa dönüştürüldü
YEREL HABERLER Kullanılmayan ahır sahipsiz hayvanlar için barınağa ...
Kars'ta kar yağmadığı için çobanlar sürüleri meralarda otlatmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kars'ta kar yağmadığı için çobanlar sürüleri ...
(Görüntülü) HAVA SICAKLIĞININ -17&#039;LERE DÜŞTÜĞÜ ÇILDIR GÖLÜ BUZ TUTTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAVA SICAKLIĞININ -17'LERE DÜŞTÜĞÜ ...
Hava sıcaklığının -17'lere düştüğü Çıldır Gölü buz tuttu
YEREL HABERLER Hava sıcaklığının -17'lere düştüğü Çıldır Gölü buz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.