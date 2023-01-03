Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

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Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)-KARS´ın Sarıkamış ilçesinde ehliyet sınavında elbisesine gizlediği düzenekle kopya çekmeye çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Sarıkamış E-Sınav Merkezi'nde meydana geldi. Merkezdeki ehliyet sınavına giren K.S.´nin durumundan şüphelenen gözetmenler durumu polise bildirdi. Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.S.´nin kıyafetlerinin altında kopya çekmek için özel hazırlanmış düzeneğin bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan K.S. hakkında 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-01-03 14:58:32



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