Sarıkamış şehitleri için 3 bin 180 rakımda nöbet



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu üyeleri, Sarıkamış şehitlerini, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları zirvesinde nöbet tutarak anacak.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu üyeleri, 1'inci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgalindeki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve binlerce askerin donarak şehit olduğu Allahuekber Dağları'nda askerlerin yaşadıklarını hissetmek için kamp kurup, nöbet tutuyor. Dağcılar, 2 bin 700 rakımda gece boyu nöbet tutacak ve yarın sabah 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları zirvesine çıkıp, Sarıkamış şehitlerini anacak.

Kars il temsilcisi Alpay Korkmaz, organizasyonla ilgili "Bugün Sarıkamış şehitlerini anmak için 2 bin 700 rakımda kamp kurarak nöbet tutuyoruz. Bir gece burada kaldıktan sonra ertesi gün en yüksek zirve olan 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'na çıkarak şehitlerimiz için duamızı edeceğiz, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyacağız. Daha sonra da aşağı inerek törenlere katılacağız. Buradaki amacımız; şehitlerimizin o dönem neler yaşadığını hissetmek, onları anmak, onları unutmadığımızı ve unutmayacağımızı göstermektir. Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan 83 arkadaşımızla beraberiz ve 50 çadır kurduk. Tüm şehitlerimizin makamı cennet olsun, Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

Dağcılardan Selma Zelhaoğlu da "Bugün 108'inci Sarıkamış şehitlerini anma programı kapsamında, 83 dağcı arkadaşımızla birlikte Allahuekber Dağları'nda 2 bin 700 rakımda şehitlerimiz için nöbet tutmak amacıyla kamp kurduk. Yarın sabah zirvemizi yapıp şehitlerimizi andıktan sonra aşağı inip programımızı bitireceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-01-07 16:47:58



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