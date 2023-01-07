Kars'ta bir otelin asma tavanı çöktü; 10 yaralı (2)

VALİ ÖKSÜZ'DEN AÇIKLAMA: ŞU ANDA HASTANELERİMİZDE 10 KİŞİ VAR
Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Belgeselinin gala gösteriminin yapılacağı otelin salonunun asma tavanının çökmesine ilişkin açıklama yaptı. Vali Öksüz, "Sarıkamış Belgeselinin gala gösterisinin yapılacağı salonda tavanın çökmesi sonucu bazı yaralılarımız var. Şu anda hayati tehlikesi olan yaralı yok ilk gelen bilgilere göre. Şu anda hastanelerimizde 10 kişi var. Önemli problemi olan yok, tedavileri tedavi devam ediyor" dedi.
GÖÇÜK ALTINDAN KURTARILAN KİŞİ KONUŞTU
Öte yandan, hastanede göçük altından hafif yaralı olarak çıktığını söyleyen Mustafa Küpeli, salonda yaklaşık 140 kişi bulunduğunu ifade etti. Küpeli, "Ben de göçük altında kaldım. Nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Ayağımdan yaralandım. Ciddi bir sağlık sorunum yok" diye konuştu.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Sarıkamiş Volkan KARABAĞ
2023-01-07 19:21:48
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