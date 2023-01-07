Kars'ta bir otelin asma tavanı çöktü; 10 yaralı (3)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'ta bir otelin asma tavanının çökmesiyle ilgili yaptığı açıklamada hastanelerde 10 yaralı bulunduğunu bildirdi. Gelişmeleri takip ettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "İçeride kalan kimse yok. Otelin alçıpan tavanı ile alakalı bir kaza. An itibarıyla hayati tehlikesi olan kimse yok" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Sarıkamiş Volkan KARABAĞ

2023-01-07 19:49:09



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