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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta bir otelin asma tavanı çöktü; 32 yaralı (4)

DHA

Kars'ta bir otelin asma tavanı çöktü; 32 yaralı (4)


VALİ ÖKSÜZ: TOPLAM 32 KİŞİNİN TEDAVİSİ YAPILIYOR
Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan yaralıları ziyaret etti. Vali Öksüz, hastane çıkışı yaptığı açıklamada yaralı sayısının 32´ye çıktığını belirterek, "Bugün malumunuz Sarıkamış şehitlerimizle ilgili anma törenleri kapsamında Sarıkamış Belgeselinin izleneceği salonda asma tavanın çökmesi sonucu maalesef üzücü bir olay meydana geldi. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Üzücü bir olay. Biz heyecanla etkinlikleri yaparken üzücü olay oldu. Allah beterinden korusun. Can kaybımız yok, önemli bir yaralımız yok, hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Hastaneye getirilen 10 vatandaşımız tedavi ediliyor iken kendi imkanlarıyla gelen vatandaşlarımız oldu. Toplam 32 kişinin tedavileri yapılıyor. Sağlık personeli canla başla görev yapıyor. Ben bütün yaralılarımıza acil şifa diliyorum. İnşallah bir an önce hepsi sağlığına kavuşur" diye konuştu.
'ÖNCE BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU'
Hastanede tedavi gören yaralılardan gazeteci Ercüment Daşdelen, büyük bir gürültü sonrası tavanın salondakilerin üzerine düştüğünü söyledi. Kendisinin ayaklarında ezilme olduğunu belirten Daşdelen, "O an içeride büyük bir panik yaşandı. Yaralıların kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulmaya çalıştığını gördüm. Daha sonra sesi duyup gelen vatandaşlar, bizi bulunduğumuz yerden çıkardı" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Sarıkamiş Volkan KARABAĞ
2023-01-07 21:15:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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