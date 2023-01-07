Kars'ta bir otelin asma tavanı çöktü; 32 yaralı (5)

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BAKAN KOCA: YARALILARIN GENEL DURUMLARI İYİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kars Sarıkamış'ta bir otelin asma tavanının çökmesi sonucu 32 kişinin yaralandığı olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kars Sarıkamış'ta bir otelin tavanının çökmesi sonucu 32 kişi yaralandı. Yaralıların 23'ü ayakta başvurdu. 9 yaralı ambulanslarla Kars Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Yaralıların genel durumları iyi. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars Düzgün Barış DENİZ

2023-01-07 21:45:07



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