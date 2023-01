Sarıkamış şehitleri, 108'inci yılda binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı

Turgay İPEKVolkan KARABAĞ/SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)ENVER Paşa komutasında 108 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, törenlerle anıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki törende binlerce kişi, ellerinde bayraklarla şehitler için yürüdü. 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' etkinliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' etkinliği yapıldı. Sabah saatlerinde toplanma merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla yürüyüş için hazırlandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü sabah saatlerinde ateş başında ısınanlara Sarıkamış Belediyesi ve Kızılay ekipleri sıcak çorba ikramında bulundu.

CANLI HEYKELLER GÖSTERİ YAPTI

Etkinlikler kapsamında İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından soğuk heykel performansı gerçekleştirildi. Sarıkamış Hareketinde şehit düşen askerin yaşadıkları zorlukları canlandıran Hüseyin Özer koordinesinde 15 kişiden oluşan ekibin, o dönemin kıyafetleriyle yaklaşık 40 dakika süren performansı katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

BAYRAKLARLA YÜRÜDÜLER

Törenler kapsamında düzenlenen 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' etkinliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile çok sayıda vatandaş ve asker katıldı. Kars Müftüsü Hamza Bayram'ın duasının ardından Türkiye´nin dört bir yanından Sarıkamış'a gelen binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile Kızılçubuk zirvesinden yürüyüşe geçti. Protokol ve katılımcılar, yaklaşık 5 kilometre yürüyüşün ardından Ayyıldız tören alanına geldi. Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin kıyafetleriyle törende yer alan Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, alandaki dev Türk bayrağının altında nöbet tuttu. Şehitler için saygı atışı yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından da Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay anıta çelenk sundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Mutlu Çelik, 108 yıl önceki Sarıkamış Harekatı ile ilgili bilgileri paylaştı.

'TARİHİMİZİN EN ACI OLAYLARINDAN BİRİSİNİ YAŞADIK'

Kars Valisi Türker Öksüz'ün ardından kürsüye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye tarihinde unutulmaz bir yeri olan, önemli bir hadiseyi anmak için bir arada olduklarını söyledi. 1'inci Dünya Savaşında, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi verilen çok zor şartlardan geçildiğini ifade eden Bakan Yanık, "Biraz önce üsteğmen arkadaşımız Sarıkamış harekatının güzergahını da bize çok kısaca anlattı. Sadece o kısacık sunumdan bile aslında ne kadar zor şartlarda bu mücadelenin gerçekleştirildiğini ve zor şartların akabinde bu mücadelenin başladığını görmek mümkün. O günkü sınırlı imkânlarımızla işgal altında kalan şehirlerimizi kurtarmak için canımız pahasına savaşmayı sürdürdük. Düşmana yenilmedik çok şükür ancak maalesef tarihimizin en acı olaylarından birisini yaşadık. 22 Aralık 1914'te başlayan ve 15 Ocak 1915'te sona eren Sarıkamış harekatında soğuk hava şartlarından dolayı binlerce askerimiz şehit oldu. Bu hazin hadise, 108 yıl sonra hala yüreklerimizi sızlatmaya devam ediyor. Anadolu'nun dört bir yanından vatan evlatlarının geldiği Sarıkamış, aziz milletimizin yeniden var oluş hareketini başlattığı yerdir. Daha sonra Çanakkale ve Sakarya cephelerinde devleşen mücadelemiz, önüne geçilmez bir zaferle sonuca ulaşmıştır. Bu vesileyle Allahuekber Dağları'nda ve Türkiye'nin her yerinde, ülkemizin birliği ve beraberliği için yılmadan savaşan ve şehit düşen bütün askerlerimizi saygı ve tazimle yad ediyorum. Hepsinin ruhları şad olsun" dedi.

"Biz tarihiyle barışık, ecdadını iftiharla ve hayırla yad eden bir milletiz" diyen Bakan Yanık, şöyle devam etti:

" Ancak geçmişinden güç alan bir milletin, geleceğe sağlam adımlarla yürüyeceğine inanırız. Bu anlamda genç kardeşlerimize karşı en önemli vazifelerimizden birsi, onlara güçlü bir tarih bilinci aktarmaktır. Ülkemiz, milli mücadele yıllarında büyük bir başarı gösterdi. Milletçe yeniden küllerimizden doğduk. Çok çalıştık, çok yol aldık. Özellikle son 20 yıldır halkımıza, layık olduğu nitelikli hizmetleri sunmanın mutluluğu içindeyiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını idrak ettiğimiz bu yılda, sarsılmaz bir inanç ve yepyeni bir ümitle Büyük Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Köklerimiz sağlam, geleceğimiz parlak. Hep beraber ilerlediğimiz bu yolda tek bir kişiyi dahi arkada bırakmadan, göz ardı etmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün dünyanın mücadele verdiği ekonomik kriz ve terör gibi zorluklar, bizi asla yıldırmıyor. Birlikten doğan bir güçle besleniyor, adil bir paylaşımla herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Başarımızın sırrı şu ki: biz yaptıklarımızı lütuf olarak görmüyoruz. Hak temelli bir hizmet anlayışıyla çalışıyor, halkımıza hakkını teslim etmeye gayret ediyoruz. Her aşamada belli zorlukları aşmasına destek olduğumuz insanımızın, ilk fırsatta artı değer üretmeye başladığına şahit oluyoruz. Bazen küçük dokunuşlarla, bazen büyük projelerle ama her zaman, milletimizin yanında olmanın huzurunu yaşıyoruz. Şehit yakınları ve gazilerimizin yaralarını sarmak ve toplumsal katılımlarını artırmak adına bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Aydınlık yarınlarımızın teminatı gençler.

Fikri hür, vicdanı hür gençler. Yemen'de, Kudüs'te, Balkanlar'da olan gençler. Çanakkale Savaşı kazanılırken de Suriye'de terör yuvaları bir bir yıkılırken de 15 Temmuz'da yeni bir destan yazılırken de sizler hep en ön saflardaydınız. Çünkü siz Asım'ın neslisiniz. Çünkü vatan toprağına leke sürdürmeyen, ay yıldızlı bayrağın gönderden inmesine, indirilmesine müsaade etmeyen ve asla etmeyecek olanlarsınız. Çünkü siz, bu toprakları bin yıldır vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden kahramanlarsınız. Sizlerin bu inancını, bu gücünü bilenler peşinize düşecek. Vaatlerde bulunacak. Umudunuzu satın almaya çalışacak. Ama biz size güveniyoruz. Siz, bu oyunları da bozarsınız. Siz, AK Parti ile filizlenen, kök salan umut ağacını yeşertmeye devam edeceksiniz. Bunu nereden mi biliyorum?

Yirmi yıl önce sizin gibi 'genç' olanlardan biliyorum. Bugün savunma sanayiimizde gururumuz olan İHA'ların fikir babalarından, SİHA'ların mühendislerinden, insansız savaş uçağımız Kızılelma'nın yazılımcılarından biliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizin için sizinle yol yürümeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki sizler de, sizleri hiçbir zaman göz ardı etmeyen, fikirlerinize, taleplerinize önem veren Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacak, çıktığı bu yolda O'nunla omuz omuza yürüyeceksiniz. Sarıkamış, kurtuluş mücadelemizin miladıydı. Biz bugün vatan aşkıyla dolu kalbimizle, şehitlerimizin emanetini devraldığımız günü saygı ve hürmetle anıyoruz. Her birimiz, üstlendiğimiz bu sorumlulukla, ülkemizin gücüne güç katmaya kararlıyız. Biz Türkiye olarak bu coğrafyada hem milletimizin hem tüm mazlumların umudu olduk. Sadece kendi yağında kavrulan bir ülke olmayı aştık, şahit olduğumuz tüm haksızlıklara karşı dimdik duran bir millet olduk. Bugün yardım talep eden değil, dünya ülkelerine büyük yardımlar yapan bir millet olduk. Ne mutlu ki Cumhurbaşkanımız liderliğinde dünyaya sesimizi duyurduk, sözümüzü etkili kıldık. Ülkemize aralıksız hizmet ettiğimiz son 20 yıllık dönemde gördük ki halkımız da nitelikli hizmetin hakkını veriyor ve bizleri asla yalnız bırakmıyor. Yıllardır beraber yürüdüğümüz halkımıza, bu özel günde, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir hilal uğruna batan güneşleri, bu vatan uğruna toprağa düşmüş Mehmetleri, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum, ruhları şad olsun."

'TÜRKİYE GÜLE OYNAYA KURULMUŞ BİR ÜLKE DEĞİLDİR'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şühedanın aziz emanetine selam durmak için Sarıkamış'ta olduklarını belirterek, "Onları minnetle, rahmetle yadetmek için buradayız. Konuşmamın henüz başında başta Sarıkalmış şehitlerimiz olmak üzere vatanı için, milleti için, istiklali için gözünü kırpmadan canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve minettle yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, mekanları cennet olsun, şehitlik makamları mübarek olsun. Bundan tam 108 yıl önce kahraman Mehmedimiz burada bir direniş ruhuyla, bir birlik ruhuyla, özveri ruhuyla, adanmışlık ruhuyla yola revan oldu. Bugün Allahuekber Dağları'na şöyle bir baktığmızda o günkü koşulları da göz önünde bulundurduğumuzda; askerlerimizin ne yüce bir ruh, ne yüce bir inanç, disiplin sahibi olduğunu iliklerimizi kadar hissediyoruz. Bir ke daha onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz ve tarihin huzurunda haykırıyoruz ki Türkiye ülkelerden bir ülke değildir. Türkiye kolaylıkla güle oynaya kurulmuş ve kurtulmuş bir ülke değil, her bir karışı için canlar feda edilmiş bir ülkedir. Bugün başımız dik hür bir şekilde ülkemizin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyor oluşumuzu o feda edilen canlara, toprağa dökülen şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarına borçluyuz. Bu toprakların cesaretle yazılmış bütün hikayelerinin dünyaya anlattığı bir şey var; Bu topraklarda candan, yardan, serden geçilir fakat istiklalden geçilmez. Düşmana asla boyun eğilmez. Şartlar ne olursa olsun bu böyledir. Coğrafi koşullar, hava şartları ya da bir başkası. Bu ülke önce ve sonra daima vatan diyenlerin cesaretiyle, özverisiyle ve kahramanlığıyla bugünlere gelmiştir. İşte Sarıkamış! Milletimizin en zor şartlarda büyük imkansızlık içinde olsa dahi vatanından ve istiklalinden asla vazgeçemeyeceğinin bir nişanesidir. Bu aziz milletin Malazgirt'te, Balkanlarda, Çanakkale'de ve daha nice cephelerde vatan aşkıyla istiklal ruhuyla yazdığı şanlı nice destanlar vardır. Şehitlik bu milletin aziz evlatları için en yüce paye, en mübarek makamdır. Bu yüzdendir ki tarih boyunca bu topraklar asla müstemleke toprağı olmamış ve teslim alınamamıştır. Bu yüzdendir ki milletimiz asla esarete razı olmamış, istiklalinden taviz vermemiştir " diye konuştu.

BU DESTANSI RUHTAN ÇIKARACAĞIMIZ DERS

Hüzünle ibretle ve minnetle ecdadın 108 yıl önce verdiği mücadeleyi aynıyla hissetmeye çalıştıklarını ifade eden Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Dondurucu soğukla, zor koşullarla mücadelenin ve buna rağmen gözlerini kırpmadan şehadete yürümenin sembolü olan büyüklerimizi, ecdadımızı, bu vatanın yiğit evlatlarını yad ettik. Böylesine büyük mücadelelerle bu toprakları ecdadımız bizlere emanet etti. Bu destansı ruhtan çıkaracağımız en büyük ders, bu topraklara göz dikenlere, bu milletin varlığına kastedenlere daima bir ve beraber omuz omuza olma durumumuzdur bilincimizdir. Bulunduğumuz topraklar öylesine değerli ki tarih boyunca her daim kem gözler bu toprakların üzerinde olmuştur."

'GELECEĞE ÇOK DAHA GÜVENLE BAKIYORUZ'

Konuşmasında gençlere de seslenen Kasapoğlu, "Türkiye bugün,108 yıl önce burada en çarpıcı biçimde müşahhas hale gelen sıkıntıların çok uzağındadır. Türkiye bugün yükselişiyle bütün dünyada örnek gösterilen ülkedir. Özellikle savunma sanayimizdeki atılımları burada, bu toprakların yaşadığı hazin tecrübelere atıfla özelikle ifade etmek isterim. İHA'mız, SİHA'mız, Akıncı'mız, Kızılelma'mız ile bugün dünyanın takdirini kazanmış durumdayız. Sadece savunma sanayinde değil, her alanda gelişimimizi büyük bir hızla ve yoğunlukla sürdürüyoruz. Ekonomide, ticarette, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, teknoloji kullanımında, turizmde, gençlik yatırımlarında, sporda ve hayatın her alanında Türkiye büyük bir değişim yaşadı, yaşıyor. Bugün bu parlak gelişme tablosunun ışığında geleceğe çok daha güvenle bakıyor ve ulaştığımız hedefleri sürekli daha büyük hedeflerle değiştirerek ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız "Önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak" derken bu yirmi yılda milletçe başardıklarımızın referansıyla bunu söylüyor. Geçen yirmi yılda olmaz denilen her hedefi yakaladık. Şimdi aynı azim, aynı inanç ve aynı kararlılıkla ve elbette siz gençlerimizin katılımı ve enerjisiyle çok daha büyük hedeflere yürümeye hazırız. Türkiye Yüzyılı, sizlerin omzunda yükselecek gençler. Sizin emeğinizle, azminizle, heyecanınızla, kararlılığınızla önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören çelik kanatlar gösterisiyle sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Sarıkamiş Turgay İPEK

2023-01-08 12:55:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.