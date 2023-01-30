Kars'ta eksi 17 derecede 'Kış Tatbikatı-2023'



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatı olan 'Kış Tatbikatı-2023', Kars'ta sıfırın altında 17 derecede zorlu şartlarda gerçekleştiriliyor.

TSK'nın planlı tatbikatı 'Kış Tatbikatı-2023', 18 Ocak'ta, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca Kars'taki 'Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda başladı. Tatbikata Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova ve Özbekistan fiilen katılırken; Almanya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Etiyopya, Katar, Kırgızistan, Kuveyt, Libya, Malezya, Moğolistan ise gözlemci olarak yer aldı. 1758 personelin yer aldığı, 43 değişik türde 651 araç, 28 farklı tür ve çapta 865 silah kullanılan tatbikat, eksi 17 derecede zorlu şartlarda gerçekleştiriliyor. Tatbikatta havan atışları, arama-kurtarma, birleşik operasyonda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin savaş becerilerini test etme, ateş senkronizasyonu ve manevra yapma, askerleri yer değiştirme, giyim, destek gibi kilit konularda eğitim ve faaliyetler yürütülüyor. Tatbikat ile ilgili brifingin ardından Türkiye, Azerbaycan, Kosova ve İtalya'nın silah ve teçhizatı tanıtıldı. Tatbikatı ayrıca şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler de takip etti.

'MUTLU VE GURURLUYUZ'

Kars Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Muhsin Ağcay, "Tatbikatı izlemeye geldik, burada Türk milletinin ve dost ülke dediğimiz 17 devletin bir arada olmasından kıvanç duyduk" dedi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şubesi Başkanı Yüksel Öztürk de "Bu gerçekten çok büyük bir tatbikat. En azından 17 ülke ile birlikte müşterek bu tatbikatı yapmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü gösteriyor. Bu büyüklüğün içinde de mutlu ve gururluyuz. Bu tatbikatı da canlı olarak gördüğümüz için çok mutluyuz" diye konuştu.

'5 KİŞİLİK TİM OLARAK BURADAYIZ'

'Kış-2023 Tatbikatı'na katılan Kosovalı üsteğmen Kushtrim Hoxha ise "2019 yılında Türkiye'de Kara Harp Okulu'ndan mezun olmuştum. 'Kış-2023 Tatbikatı'na Kosova ekibi olarak ilk defa geliyoruz. Burada olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Eğitimler yoğun bir şekilde icra ediliyor. Ülke olarak 5 kişilik bir tim olarak buradayız, arama-kurtarma faaliyetlerimizi icra ettik. Türk ulusuyla birlikte çalışmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-01-30 14:06:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.