Kars'ta eksi 17 derecede 'Kış Tatbikatı-2023' (2)

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ÖZEL KUVVETLER VE KOMANDOLARDAN SIZMA

Tatbikatın öğleden sonraki bölümünde özel kuvvetler ve komandolar senaryo gereği sızma faaliyeti icra etti. Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'ndaki tatbikatta senaryo gereği; özel kuvvetler ve komandolar edindiği istihbaratın ardından düşmanların bulunduğu bir binaya sızma operasyonu gerçekleştirdi. Karla kaplı zemin üzerinde ilerleyen askerler, binaya patlayıcı döşeyerek aldı. Kontrollü olarak patlatılan bina ile düşmanın irtibatını kesen komandolar, sızma faaliyetini başarıyla tamamladı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-01-30 17:28:18



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