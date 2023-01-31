Mehmetçik, hedefleri lazer güdümlü 'CİRİT' füzesi ile vurdu (2)

TÜRK VE AZERBAYCAN TANKÇILARI ATIŞ YAPTI
Kars'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatı kapsamında Tank Tabur Görev Kuvveti Birlikleri atış yaptı. Azerbaycan ve Türk ordularının tankçıları, tanklarıyla belirlenen alana hareket ederek kama düzeni aldı. Her iki ordunun tankçıları, yaptıkları atışlarla 850 metre mesafedeki düşman tanklarını etkisiz hale getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2023-01-31 12:28:21
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