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Kış Tatbikatı-2023 sona erdi

DHA

Kış Tatbikatı-2023 sona erdi


Turgay İPEK/KARS, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin planlı tatbikatlarından 'Kış Tatbikatı2023' bugün yapılan Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanlarının da izlediği tatbikatta bazı silah ve cihazlar ilk kez kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatlarından 'Kış Tatbikatı-2023', 18 Ocak'ta Kars'ta başladı. 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'ndaki tatbikata Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova ve Özbekistan fiilen, Almanya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Etiyopya, Katar, Kırgızistan, Kuveyt, Malezya, Moğolistan gözlemci olarak katıldı. 189'u yabancı olmak üzere 2 bin 113 personelin yer aldığı, 43 değişik türde 651 araç, 28 farklı tür ve çapta 865 silah kullanılan tatbikat, zor şartlar altında gerçekleştirildi. 
BAKANLAR TATBİKATTA
Zaman zaman yağan kar yağışı ve sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye düştüğü havada yapılan tatbikatta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze´nin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Kars Valisi Türker Öksüz ile Kış Tatbikatı 2023´ün Seçkin Gözlemci Günü´ne katılmak üzere Şehit Astsubay İlham Hamlı Tatbikat Alanı´na geldi.
Tatbikat alanında 9´uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal tarafından karşılanan Akar, tören mangasını selamladı. Daha sonra Akar ve beraberindekiler birleşik, müşterek, fiilli, atışlı tatbikata ilişkin brifing aldı. 
Türkiye ile birlikte 17 ülkenin katıldığı tatbikata ilişkin tatbikat direktöründen bilgi alan Akar ve davetliler daha sonra karargah subaylarından jenerik tatbikat senaryosuna ve sahadaki duruma ilişkin harita önünde brifing aldı. Brifingin ardından konuşan Akar, bölge, dünya barışı, istikrarına katkı sağlamak için birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı. 
BAKAN AKAR´DAN SAHRA FIRININDAN EKMEK İKRAMI
Bakan Akar daha sonra beraberindeki Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ve TSK komuta kademesi ile Sahra Hizmet Bölüğü tesislerinde incelemelerde bulundu. Seyyar fırın ve mutfak ünitelerini inceleyen Bakan Akar burada pişirilen ekmek ve yapılan çorbadan Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ve diğer davetlilere ikram etti. Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra kış teçhizatlı komando kolunu inceledi. Komandoların Komando Marşı´nı okumalarının ardından Akar, "Allah Türk komandosunu korusun ifadesini kullandı. Komandoların ve arama kurtarma timlerinin teçhizatlarını da inceleyen Akar, uluslararası arama kurtarma yarışmasında birinci olan arama kurtarma köpeği Sıla ile Manas´ı sevdi. Şiddetli soğukta korunma ve barınma tedbirleri kapsamında komandolar tarafından yapılan iglo ve diğer üniteleri de inceleyen Akar, daha sonra arama kurtarma timinin çalışmalarını izledi. Bakan Akar´ın beraberindeki Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve TSK komuta kademesinin seyir yerlerindeki yerlerini almalarının ardından Kış Tatbikatı 2023´ün Seçkin Gözlemci Günü kapsamındaki fiilli, atışlı bölümleri başladı.
İLK KEZ KULLANILAN CİHAZLAR
'Kış Tatbikatı-2023'te, Kargu kamikaze mini İHA sistemi, mini İKA sistemi AKROP ve KOMODO, PROTON elit dedektör tünel tespit cihazı, kaideye monteli cirit, TOGAN ve Serçe 2 mini İHA, Serçe 3 mini İHA, 81 ve 120 mm havan elektronik tevcih sistemi, KN12 keskin nişancı tüfeği, eksi 25 derece soğuğa dayanıklı yerli ve milli yeni tip kış kıyafetleri, kılıfı ve hücum yeleği, yeni nesil hava savunma sistemleri olan HERİKKS-VI, genişleyebilir seyyar sahra mutfak ünitesi ve mobil gıda laboratuvar aracı ilk defa kullanıldı. F-16 hava tecrit atışları ile başlayan tatbikat, tank, obüs, havan, zırhlı tanksavar aracı UMTAS CİRİT paletli atışı, keskin nişancı atışı, drone kamikaze ve ATAK helikopterlerin atışlarıyla devam etti. Hava hücum harekatının ardından tatbikat AK 40-GL bomba atar ve RPG-7 atışlarıyla sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Turgay İPEK
2023-02-02 14:15:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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