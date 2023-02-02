Kış Tatbikatı-2023 sona erdi (3)



'GÜÇLÜ TÜRKİYE, GÜÇLÜ TSK, GÜÇLÜ NATO, GÜÇLÜ İTTİFAK DEMEKTİR'

Türkiye'nin 71 yıldan beri NATO müttefiki olduğunu ve NATO içinde kendisine düşen ne vara bunları başarılı bir şekilde yaptığını anlatan Bakan Akar, "Günlük olaylara bakmak suretiyle yanlış olaylarla Türkiye'nin bu hakkını kimse çiğnemesin. Bölge barışı, dünya barışı için Türkiye başarılı bir şekilde görevini yaptı. Türkiye'nin güçlenmesi de NATO'nun güçlenmesine denk düşmekte paralel olmakta. F-16'larla ilgili Amerika'da temaslarımız var. Şu ana kadar verilen bilgiler olumlu ama bunun bir somut adımlarla sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu taleplerimizi resmi yollarla ilettik, iletmeyi sürdürüyoruz. Bu konuda aleyhte çeşitli girişimler olduğunu görüyoruz. Bunların bir tarafa bırakılıp Amerika'nın aklıselimle, akılla, mantıkla objektif kriterlerle bu girişimin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Türkiye güçlenecek, aynı zamanda NATO güçlenecek. Güçlü Türkiye, güçlü TSK, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir" dedi.

İSVEÇ'İN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİ LAZIM

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri ve yaşanan son gelişmelerle ilgili de değerlendirmede bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi:

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması müracaatı konusunda Madrid zirvesinde mutabakat muhtırası imzalandı. Bizim pozisyonumuz açık ve net. İmza altına alınan konular çerçevesinde İsveç ve Finlandiya'nın davranmasını bekliyoruz. Bunun doğal sonuçları var. Terörle mücadele çerçevesinde teröristlerin Türkiye'ye iade edilmesinin mutabakatın doğal sonucu, bunu herkesin görmesi lazım. Bu çalışmaların bizim tarafımızdan değil, İsveç tarafından sorumlulukların yerine getirilmesiyle mümkün olacağının görülmesi lazım. Teröristlere destek verildiği müddetçe, taahhütler yerine getirilmediği müddetçe herhangi bir şekilde Türkiye'nin evet demesinin mümkün olmadığını aklı olan herkes görüyor, onların da görmesi lazım. Maalesef bu konularda bugüne kadar İsveç tarafından özellikle yeterli ve somut adım atılmamıştır. Bunun aksine maalesef Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, Türkiye'ye karşı ve Türkiye'nin ötesinde milyarlarca Müslümanın inancının gereği kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim´e karşı yapılan alçakça eylemleri, rezil eylemleri, ahlaksız eylemleri maalesef durdurmak bir tarafa, korumuş kollamışlardır. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. İsveç'in aklını başına alıp, alınması gerekli tedbirleri ne varsa alması lazım. 27 Ocak'ta yapılması planlanan İsveç Savunma Bakanı toplantısını biz iptal ettik. Esasen bu ortamda bu çerçevede yararı olmayacağını gördük, görüyoruz. Finlandiya'daki olumlu gelişmeler takip ediyoruz. Mutabakat muhtırasında verilen sözlerin gerçekleşmesi halinde sorunun kolaylıkla çözülebileceğini, muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi, verilen sözlerin tutulması önemli. Diğer taraftan da 85 milyonluk Türkiye'nin milyarlık İslam dünyasının tahrik edilmemesi için bu devletin devletliğini göstermesi lazım. Devletse, emniyetse, güvenlikse, hukuksa bunun tedbirini alması lazım. Böyle çifte standartla, 'falanca kitabı yaktırırım, filancayı yaktırmam' ikilemlerle yaklaşım ciddi olumsuz sonuçlarda götürür."DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Turgay İPEK

2023-02-02 17:32:32



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