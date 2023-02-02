Kış Tatbikatı-2023 sona erdi (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış Tatbikatı-2023 sona erdi (3)

DHA

Kış Tatbikatı-2023 sona erdi (3)


'GÜÇLÜ TÜRKİYE, GÜÇLÜ TSK, GÜÇLÜ NATO, GÜÇLÜ İTTİFAK DEMEKTİR'
Türkiye'nin 71 yıldan beri NATO müttefiki olduğunu ve NATO içinde kendisine düşen ne vara bunları başarılı bir şekilde yaptığını anlatan Bakan Akar, "Günlük olaylara bakmak suretiyle yanlış olaylarla Türkiye'nin bu hakkını kimse çiğnemesin. Bölge barışı, dünya barışı için Türkiye başarılı bir şekilde görevini yaptı. Türkiye'nin güçlenmesi de NATO'nun güçlenmesine denk düşmekte paralel olmakta. F-16'larla ilgili Amerika'da temaslarımız var. Şu ana kadar verilen bilgiler olumlu ama bunun bir somut adımlarla sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu taleplerimizi resmi yollarla ilettik, iletmeyi sürdürüyoruz. Bu konuda aleyhte çeşitli girişimler olduğunu görüyoruz. Bunların bir tarafa bırakılıp Amerika'nın aklıselimle, akılla, mantıkla objektif kriterlerle bu girişimin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Türkiye güçlenecek, aynı zamanda NATO güçlenecek. Güçlü Türkiye, güçlü TSK, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir" dedi. 
İSVEÇ'İN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİ LAZIM
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri ve yaşanan son gelişmelerle ilgili de değerlendirmede bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi:
"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması müracaatı konusunda Madrid zirvesinde mutabakat muhtırası imzalandı. Bizim pozisyonumuz açık ve net. İmza altına alınan konular çerçevesinde İsveç ve Finlandiya'nın davranmasını bekliyoruz. Bunun doğal sonuçları var. Terörle mücadele çerçevesinde teröristlerin Türkiye'ye iade edilmesinin mutabakatın doğal sonucu, bunu herkesin görmesi lazım. Bu çalışmaların bizim tarafımızdan değil, İsveç tarafından sorumlulukların yerine getirilmesiyle mümkün olacağının görülmesi lazım. Teröristlere destek verildiği müddetçe, taahhütler yerine getirilmediği müddetçe herhangi bir şekilde Türkiye'nin evet demesinin mümkün olmadığını aklı olan herkes görüyor, onların da görmesi lazım. Maalesef bu konularda bugüne kadar İsveç tarafından özellikle yeterli ve somut adım atılmamıştır. Bunun aksine maalesef Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, Türkiye'ye karşı ve Türkiye'nin ötesinde milyarlarca Müslümanın inancının gereği kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim´e karşı yapılan alçakça eylemleri, rezil eylemleri, ahlaksız eylemleri maalesef durdurmak bir tarafa, korumuş kollamışlardır. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. İsveç'in aklını başına alıp, alınması gerekli tedbirleri ne varsa alması lazım. 27 Ocak'ta yapılması planlanan İsveç Savunma Bakanı toplantısını biz iptal ettik. Esasen bu ortamda bu çerçevede yararı olmayacağını gördük, görüyoruz. Finlandiya'daki olumlu gelişmeler takip ediyoruz. Mutabakat muhtırasında verilen sözlerin gerçekleşmesi halinde sorunun kolaylıkla çözülebileceğini, muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi, verilen sözlerin tutulması önemli. Diğer taraftan da 85 milyonluk Türkiye'nin milyarlık İslam dünyasının tahrik edilmemesi için bu devletin devletliğini göstermesi lazım. Devletse, emniyetse, güvenlikse, hukuksa bunun tedbirini alması lazım. Böyle çifte standartla, 'falanca kitabı yaktırırım, filancayı yaktırmam' ikilemlerle yaklaşım ciddi olumsuz sonuçlarda götürür."DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Turgay İPEK
2023-02-02 17:32:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kış Tatbikatı-2023 sona erdi (2)
YEREL HABERLER Kış Tatbikatı-2023 sona erdi (2)
(Görüntülü)KARS&#039;TA ZORLU HAVA ŞARTLARINDA &#039;KIŞ TATBİKATI-2023 - (4)
YEREL HABERLER (Görüntülü)KARS'TA ZORLU HAVA ŞARTLARINDA ...
(Görüntülü)BAKAN AKAR, &#039;KIŞ TATBİKATI-2023&#039;TE KONUŞTU -4
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN AKAR, 'KIŞ ...
(Görüntülü)BAKAN AKAR, &#039;KIŞ TATBİKATI-2023&#039;TE KONUŞTU -3
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN AKAR, 'KIŞ ...
(Görüntülü)BAKAN AKAR, &#039;KIŞ TATBİKATI-2023&#039;TE KONUŞTU -2
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN AKAR, 'KIŞ ...
(Görüntülü)BAKAN AKAR, &#039;KIŞ TATBİKATI-2023&#039;TE KONUŞTU -1
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN AKAR, 'KIŞ ...
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov Kış Tatbikatı-2023 Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu:
YEREL HABERLER Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov Kış Tatbikatı-2023 ...
(Görüntülü)KARS&#039;TA ZORLU HAVA ŞARTLARINDA &#039;KIŞ TATBİKATI-2023&#039; - 3 KARS (DHA)
YEREL HABERLER (Görüntülü)KARS'TA ZORLU HAVA ŞARTLARINDA ...
Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze, Kış Tatbikatı-2023 Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu:
YEREL HABERLER Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze, Kış ...
Kar yağışı altında yapılan kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
YEREL HABERLER Kar yağışı altında yapılan kış tatbikatında hedefler ...
Kış Tatbikatı-2023 sona erdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kış Tatbikatı-2023 sona erdi/ Ek fotoğraflar
Kış Tatbikatı-2023 sona erdi
YEREL HABERLER Kış Tatbikatı-2023 sona erdi
(Görüntülü) KARS&#039;TA ZORLU HAVA ŞARTLARINDA &#039;KIŞ TATBİKATI-2023&#039; - 2
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARS'TA ZORLU HAVA ŞARTLARINDA ...
(Görüntülü) KARS&#039;TA ZORLU HAVA ŞARTLARINDA &#039;KIŞ TATBİKATI-2023&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARS'TA ZORLU HAVA ŞARTLARINDA ...
(Görüntülü) RAHİMSİZ VE VAJENSİZ OLARAK DÜNYAYA GELDİ, HAYATI KABUSA DÖNDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) RAHİMSİZ VE VAJENSİZ OLARAK DÜNYAYA ...
Rahimsiz ve vajensiz olarak dünyaya geldi, hayatı kabusa döndü
YEREL HABERLER Rahimsiz ve vajensiz olarak dünyaya geldi, hayatı ...
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Sarıkamış'ta bir araya geldi
YEREL HABERLER Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ...
Kars, Ardahan ve Tunceli'de yoğun kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Kars, Ardahan ve Tunceli'de yoğun kar yağışı etkili ...
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Sarıçam ormanları arasındaki Cıbıltepe'de kayak sezonu başladı
YEREL HABERLER Sarıçam ormanları arasındaki Cıbıltepe'de kayak ...
"Kış Tatbikatı-2023" kapsamında helikopter destekli hava operasyonu icra edildi
YEREL HABERLER "Kış Tatbikatı-2023" kapsamında helikopter destekli ...
Mehmetçik, hedefleri lazer güdümlü 'CİRİT' füzesi ile vurdu (3)
YEREL HABERLER Mehmetçik, hedefleri lazer güdümlü 'CİRİT' füzesi ile ...
(Görüntülü) HELİKOPTER TATBİKATI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HELİKOPTER TATBİKATI İÇİN HAZIRLIKLAR ...
Kars ve Ağrı'da çocuklar tatilin keyfini kızak kayarak çıkartıyor
YEREL HABERLER Kars ve Ağrı'da çocuklar tatilin keyfini kızak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.