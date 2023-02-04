Bakan Muş: Yüzde 5 veya üzerinde büyüme oranı bekliyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Muş: Yüzde 5 veya üzerinde büyüme oranı bekliyoruz

DHA

Bakan Muş: Yüzde 5 veya üzerinde büyüme oranı bekliyoruz


Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye büyümek istiyor, bölgede önemli bir ülke. Geçtiğimiz yılın rakamları daha açıklanmadı ama yüzde 5 civarında veya biraz üzerinde büyüme oranı bekliyoruz" dedi. 
'Şehir Buluşmaları' için Kars'a gelen Ticaret Bakanı Muş, AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. Partililerle sohbet eden Bakan Muş, Ermenistan'a açılması planlanan Doğu Kapı ile ilgili açıklamada bulundu. Muş, "Burası sınır illerimizden bir tanesi ve sınır kapısının açılmasının bazı prosedürü ve usulü var. Buradaki Doğu Kapı'nın biraz daha farklı bir durumu söz konusu. Dışişleri Bakanlığı'mız gerekli görüşmeleri yürütüyor. Orada Azerbaycan hukukunun korunması gerekiyor ve bir denge sağlandığı zaman, böyle bir karar verildiği zaman bizim açımızdan teknik altyapısının hazırlanması kalıyor. Biz teknik altyapıyı hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz. Burada gereken personel ve diğer altyapı varsa onu hızlıca bir şekilde tamamlayacak bir güce bakanlığımız sahip. Biz genel olarak Türkiye olarak ticari faaliyetlerimizi rahat sürdürebilmek adına bu kapıların sayılarını artırıyoruz. Yani bunu Kars ve Ermenistan ile alakalı söylemiyorum ama genel itibarıyla çünkü eğer 2 kapı olursa ona göre yoğunluk azalıyor, 3 kapı olursa ona göre yoğunluk azalıyor ve ne kadar oradaki bekleme süreleri az olursa ne kadar oradaki işlemler hızlı olursa bu ticari faaliyetlerimizin hızına o kadar çok yansıyor. Bizim mesela Bulgaristan'la 2 tane kapımız var. Dolayısıyla burada Kars ile alakalı durumu bu şekilde özetlemiş olayım ve ümit ediyorum orada bir mutabakata varılır ve neticesinde gerekli adımlar atılır" diye konuştu. 
'ALTYAPI EKSİKLİĞİNİ BÜYÜK ORANDA TAMAMLADIK'
Konuşmasında toplantıları 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında yaptıklarını anlatan Bakan Muş, "Teşkilat başkanlığımız organize ediyor. Bugün farklı ilçelerde milletvekillerimiz, farklı kademelerden kişiler var ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Türkiye´nin neresine giderseniz gidin, ülkemizin altyapı eksikliğini aslında büyük oranda tamamladık. Yani kimse Türkiye´nin altyapısı ile alakalı çok büyük eksiklik vesaire falan var, diyemez. Önemli bir boyutunu bitirdik. Şimdi limanlarla üretim sahalarıyla yönetim tesirli şehirlerin raylı sistemleriyle birbirine bağlanmasını Ulaştırma Bakanlığı'mız ağırlıklı bu faaliyetleri yürütüyor. Çünkü yol ve diğer altyapı çalışmalarını diğer alanları tamamlamış durumdayız. Sağlık alanında da şehir hastanesi ihtiyacı olan veya ilin ihtiyacını karşılayacak noktada çok ciddi yatırımlar yapıldı. Belli illerde bazı eksiklikler var onlar da zaten hızlı bir şekilde tamamlanıyor" dedi. 
YÜZDE 5 VE ÜZERİ BÜYÜME BEKLENTİSİ   
Gerek ülkenin gerek dünyanın 2023'ü zorlu geçireceğini belirten Bakan Muş, şunları söyledi:
"Türkiye büyümek istiyor, bölgede önemli bir ülke. Geçtiğimiz yılın rakamları daha açıklanmadı ama yüzde 5 civarında veya biraz üzerinde bir büyüme oranı bekliyoruz. O da yakın bir zamanda resmi rakamlarla açıklanacaktır. Tabi 2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor. Çünkü Covid´den sonra ortaya çıkan genişleyici para politikalarından dolayı bütün ülkeler şu an ne yapıyorlar; daha böyle kısıtlı, çekici biraz daha mevcut dünyadaki fiyat dalgalanmalarını kontrol altına almak için politikalar geliştiriyorlar. Bu da ister istemez ülkelerin büyüme oranlarına yansıyor. Dolayısıyla dünyadaki büyüme oranları, ticaret hacmindeki büyüme oranları aşağı yönlü uluslararası kuruluşlar tarafından revize ediliyor. Fakat biz Türkiye olarak büyümemizi 2023 içerisinde de sürdürmek istiyoruz ve büyüyerek bu yılı da kapatmak istiyoruz. Her şeye rağmen bunu yapmak istiyoruz. Seçim yılı da olsa dünyada bu gelişmeler de olsa hem yatırımları bir taraftan sürdürüp hem de ekonomiyi büyütmek istiyoruz. Bu yılın ocak ayında ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştık geçen senenin ocak ayına göre yüzde 10'un üzerinde bir artış söz konusu. İhracat üretim demek, istihdam demek piyasada hareketlilik ve canlılık demek, nihayette biz burada ürettiğimiz ürünleri yurt dışına satıyoruz ve oradan ülkeye döviz girdisi sağlanıyor. Dolayısıyla ihracatın güçlü seyretmesi ekonominin büyümesinin önemli bir dinamosu olarak görev veriyor. Çünkü geçmiş dönemde ortaya çıkan büyüme oranların hemen hemen yarıya yakını ihracat kaynaklıdır, mal ve hizmet ihracatından kaynaklanıyor. Dolayısıyla amacımız bizim bu yılı da hem ekonomik olarak hem de ihracat olarak büyüyerek kapatmak, büyüyerek bitirmek."
Toplantıda basın mensubunun "Kars'a serbest bölge kurulabilir mi?" sorusunu da cevaplayan Bakan Muş, "Biz serbest bölgeyi şu mantıkla kuruyoruz; ismi üzerinde daha çok ihracata dönük, oraya yapılan yurtdışına ithalatlar hiç gümrük işlemleriyle uğraşmıyorsunuz, imalatınızı yapıyorsunuz ve tekrar ihracatını yapıyorsunuz. Biz hep meseleye şöyle yaklaşıyoruz. Bölgeyi inceleriz; 'Böyle bir ihtiyaç var mı yok mu, böyle bir talep var mı yok mu, iş dünyasının böyle bir beklentisi var mı yok mu?'. Eğer iş dünyasında, bölgede böyle bir ihtiyaç, talep varsa ve buraya gerçekten yatırımcılar ilgi duyuyorsa böyle bir yatırım yapacak varsa o zaman biz gerekli adımları atarız. Ama böyle bir talep yoksa sırf olsun, diye bir adım atmayız çünkü yaptığımız her yatırım ve adımın finansmanını vatandaş karşılıyor. Devlet yapıyor ama vergiyi vatandaştan alıyor. İhtiyaç dahilinde gerekli adımı atarız" dedi.
Bakan Muş, AK Parti il teşkilatındaki toplantıdan sonra Kars Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Türker Öksüz´den şehirle ilgili brifing aldı.DHA-Ekonomi Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2023-02-04 13:36:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyün voleybolcu kızları "Türkiye şampiyonluğu" için kenetlendi
YEREL HABERLER Köyün voleybolcu kızları "Türkiye şampiyonluğu" için ...
Kar kalınlığı 48 santimetreye ulaşan Cıbıltepe kayakseverlerin akınına uğradı
YEREL HABERLER Kar kalınlığı 48 santimetreye ulaşan Cıbıltepe ...
Kars'ta cesedi toprağa yarı gömülü bulunan gencin ölümüyle ilgili 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kars'ta cesedi toprağa yarı gömülü bulunan gencin ...
Kış Tatbikatı-2023 sona erdi (3)
YEREL HABERLER Kış Tatbikatı-2023 sona erdi (3)
Kış Tatbikatı-2023 sona erdi (2)
YEREL HABERLER Kış Tatbikatı-2023 sona erdi (2)
(Görüntülü)KARS&#039;TA ZORLU HAVA ŞARTLARINDA &#039;KIŞ TATBİKATI-2023 - (4)
YEREL HABERLER (Görüntülü)KARS'TA ZORLU HAVA ŞARTLARINDA ...
(Görüntülü)BAKAN AKAR, &#039;KIŞ TATBİKATI-2023&#039;TE KONUŞTU -4
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN AKAR, 'KIŞ ...
(Görüntülü)BAKAN AKAR, &#039;KIŞ TATBİKATI-2023&#039;TE KONUŞTU -3
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN AKAR, 'KIŞ ...
(Görüntülü)BAKAN AKAR, &#039;KIŞ TATBİKATI-2023&#039;TE KONUŞTU -2
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN AKAR, 'KIŞ ...
(Görüntülü)BAKAN AKAR, &#039;KIŞ TATBİKATI-2023&#039;TE KONUŞTU -1
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN AKAR, 'KIŞ ...
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov Kış Tatbikatı-2023 Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu:
YEREL HABERLER Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov Kış Tatbikatı-2023 ...
(Görüntülü)KARS&#039;TA ZORLU HAVA ŞARTLARINDA &#039;KIŞ TATBİKATI-2023&#039; - 3 KARS (DHA)
YEREL HABERLER (Görüntülü)KARS'TA ZORLU HAVA ŞARTLARINDA ...
Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze, Kış Tatbikatı-2023 Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu:
YEREL HABERLER Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze, Kış ...
Kar yağışı altında yapılan kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
YEREL HABERLER Kar yağışı altında yapılan kış tatbikatında hedefler ...
Kış Tatbikatı-2023 sona erdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kış Tatbikatı-2023 sona erdi/ Ek fotoğraflar
Kış Tatbikatı-2023 sona erdi
YEREL HABERLER Kış Tatbikatı-2023 sona erdi
(Görüntülü) KARS&#039;TA ZORLU HAVA ŞARTLARINDA &#039;KIŞ TATBİKATI-2023&#039; - 2
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARS'TA ZORLU HAVA ŞARTLARINDA ...
(Görüntülü) KARS&#039;TA ZORLU HAVA ŞARTLARINDA &#039;KIŞ TATBİKATI-2023&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARS'TA ZORLU HAVA ŞARTLARINDA ...
(Görüntülü) RAHİMSİZ VE VAJENSİZ OLARAK DÜNYAYA GELDİ, HAYATI KABUSA DÖNDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) RAHİMSİZ VE VAJENSİZ OLARAK DÜNYAYA ...
Rahimsiz ve vajensiz olarak dünyaya geldi, hayatı kabusa döndü
YEREL HABERLER Rahimsiz ve vajensiz olarak dünyaya geldi, hayatı ...
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Sarıkamış'ta bir araya geldi
YEREL HABERLER Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.