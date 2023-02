Bakan Muş: Yüzde 5 veya üzerinde büyüme oranı bekliyoruz

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye büyümek istiyor, bölgede önemli bir ülke. Geçtiğimiz yılın rakamları daha açıklanmadı ama yüzde 5 civarında veya biraz üzerinde büyüme oranı bekliyoruz" dedi.

'Şehir Buluşmaları' için Kars'a gelen Ticaret Bakanı Muş, AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. Partililerle sohbet eden Bakan Muş, Ermenistan'a açılması planlanan Doğu Kapı ile ilgili açıklamada bulundu. Muş, "Burası sınır illerimizden bir tanesi ve sınır kapısının açılmasının bazı prosedürü ve usulü var. Buradaki Doğu Kapı'nın biraz daha farklı bir durumu söz konusu. Dışişleri Bakanlığı'mız gerekli görüşmeleri yürütüyor. Orada Azerbaycan hukukunun korunması gerekiyor ve bir denge sağlandığı zaman, böyle bir karar verildiği zaman bizim açımızdan teknik altyapısının hazırlanması kalıyor. Biz teknik altyapıyı hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz. Burada gereken personel ve diğer altyapı varsa onu hızlıca bir şekilde tamamlayacak bir güce bakanlığımız sahip. Biz genel olarak Türkiye olarak ticari faaliyetlerimizi rahat sürdürebilmek adına bu kapıların sayılarını artırıyoruz. Yani bunu Kars ve Ermenistan ile alakalı söylemiyorum ama genel itibarıyla çünkü eğer 2 kapı olursa ona göre yoğunluk azalıyor, 3 kapı olursa ona göre yoğunluk azalıyor ve ne kadar oradaki bekleme süreleri az olursa ne kadar oradaki işlemler hızlı olursa bu ticari faaliyetlerimizin hızına o kadar çok yansıyor. Bizim mesela Bulgaristan'la 2 tane kapımız var. Dolayısıyla burada Kars ile alakalı durumu bu şekilde özetlemiş olayım ve ümit ediyorum orada bir mutabakata varılır ve neticesinde gerekli adımlar atılır" diye konuştu.

'ALTYAPI EKSİKLİĞİNİ BÜYÜK ORANDA TAMAMLADIK'

Konuşmasında toplantıları 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında yaptıklarını anlatan Bakan Muş, "Teşkilat başkanlığımız organize ediyor. Bugün farklı ilçelerde milletvekillerimiz, farklı kademelerden kişiler var ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Türkiye´nin neresine giderseniz gidin, ülkemizin altyapı eksikliğini aslında büyük oranda tamamladık. Yani kimse Türkiye´nin altyapısı ile alakalı çok büyük eksiklik vesaire falan var, diyemez. Önemli bir boyutunu bitirdik. Şimdi limanlarla üretim sahalarıyla yönetim tesirli şehirlerin raylı sistemleriyle birbirine bağlanmasını Ulaştırma Bakanlığı'mız ağırlıklı bu faaliyetleri yürütüyor. Çünkü yol ve diğer altyapı çalışmalarını diğer alanları tamamlamış durumdayız. Sağlık alanında da şehir hastanesi ihtiyacı olan veya ilin ihtiyacını karşılayacak noktada çok ciddi yatırımlar yapıldı. Belli illerde bazı eksiklikler var onlar da zaten hızlı bir şekilde tamamlanıyor" dedi.

YÜZDE 5 VE ÜZERİ BÜYÜME BEKLENTİSİ

Gerek ülkenin gerek dünyanın 2023'ü zorlu geçireceğini belirten Bakan Muş, şunları söyledi:

"Türkiye büyümek istiyor, bölgede önemli bir ülke. Geçtiğimiz yılın rakamları daha açıklanmadı ama yüzde 5 civarında veya biraz üzerinde bir büyüme oranı bekliyoruz. O da yakın bir zamanda resmi rakamlarla açıklanacaktır. Tabi 2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor. Çünkü Covid´den sonra ortaya çıkan genişleyici para politikalarından dolayı bütün ülkeler şu an ne yapıyorlar; daha böyle kısıtlı, çekici biraz daha mevcut dünyadaki fiyat dalgalanmalarını kontrol altına almak için politikalar geliştiriyorlar. Bu da ister istemez ülkelerin büyüme oranlarına yansıyor. Dolayısıyla dünyadaki büyüme oranları, ticaret hacmindeki büyüme oranları aşağı yönlü uluslararası kuruluşlar tarafından revize ediliyor. Fakat biz Türkiye olarak büyümemizi 2023 içerisinde de sürdürmek istiyoruz ve büyüyerek bu yılı da kapatmak istiyoruz. Her şeye rağmen bunu yapmak istiyoruz. Seçim yılı da olsa dünyada bu gelişmeler de olsa hem yatırımları bir taraftan sürdürüp hem de ekonomiyi büyütmek istiyoruz. Bu yılın ocak ayında ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştık geçen senenin ocak ayına göre yüzde 10'un üzerinde bir artış söz konusu. İhracat üretim demek, istihdam demek piyasada hareketlilik ve canlılık demek, nihayette biz burada ürettiğimiz ürünleri yurt dışına satıyoruz ve oradan ülkeye döviz girdisi sağlanıyor. Dolayısıyla ihracatın güçlü seyretmesi ekonominin büyümesinin önemli bir dinamosu olarak görev veriyor. Çünkü geçmiş dönemde ortaya çıkan büyüme oranların hemen hemen yarıya yakını ihracat kaynaklıdır, mal ve hizmet ihracatından kaynaklanıyor. Dolayısıyla amacımız bizim bu yılı da hem ekonomik olarak hem de ihracat olarak büyüyerek kapatmak, büyüyerek bitirmek."

Toplantıda basın mensubunun "Kars'a serbest bölge kurulabilir mi?" sorusunu da cevaplayan Bakan Muş, "Biz serbest bölgeyi şu mantıkla kuruyoruz; ismi üzerinde daha çok ihracata dönük, oraya yapılan yurtdışına ithalatlar hiç gümrük işlemleriyle uğraşmıyorsunuz, imalatınızı yapıyorsunuz ve tekrar ihracatını yapıyorsunuz. Biz hep meseleye şöyle yaklaşıyoruz. Bölgeyi inceleriz; 'Böyle bir ihtiyaç var mı yok mu, böyle bir talep var mı yok mu, iş dünyasının böyle bir beklentisi var mı yok mu?'. Eğer iş dünyasında, bölgede böyle bir ihtiyaç, talep varsa ve buraya gerçekten yatırımcılar ilgi duyuyorsa böyle bir yatırım yapacak varsa o zaman biz gerekli adımları atarız. Ama böyle bir talep yoksa sırf olsun, diye bir adım atmayız çünkü yaptığımız her yatırım ve adımın finansmanını vatandaş karşılıyor. Devlet yapıyor ama vergiyi vatandaştan alıyor. İhtiyaç dahilinde gerekli adımı atarız" dedi.

Bakan Muş, AK Parti il teşkilatındaki toplantıdan sonra Kars Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Türker Öksüz´den şehirle ilgili brifing aldı.DHA-Ekonomi Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2023-02-04 13:36:49



