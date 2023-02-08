Kars´tan depremzedelere 15 bin ekmek

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)FIRINCILAR ve Lokantacılar Odası öncülüğünde Kars´taki fırıncılar, depremzedelere ulaştırılmak üzere 15 bin ekmeği AFAD Koordinasyon Merkezi'ne teslim etti. Oda Başkanı Subutay Kılıç, ihtiyaç olduğu sürece sürekli ekmek gönderebileceklerini belirtti.
AFAD Koordinasyon Merkezi'ne kendi araçlarıyla getirdikleri ekmekleri kamyonlara bırakan fırıncılar, bir süre soğumasını bekledi. Ekmeklerin tamamı, toplandıktan sonra kamyonla deprem bölgesine gönderildi. Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Kılıç, "Gün birlik günüdür, gün kardeşlik, dayanışma günüdür. Vatanımızın her yeri bizim ve herkesle kardeşiz. İhtiyaç olması durumunda yine ekmek göndermeye hazırız. Tüm fırıncı ve lokantacı esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2023-02-08 09:23:26
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