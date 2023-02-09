Depremde yaşamını yitiren uzman er, Kars'ta toprağa verildi

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KARS, (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, depremde enkazda kalan Piyade Sözleşmeli Uzman Er Serdar Zehir (26), baba ocağı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde görevli Piyade Sözleşmeli Uzman Er Serdar Zehir, depremde yıkılan evinin enkazında kalarak hayatını kaybetti. Evli, 5 çocuk babası Hüseyin Zehir, bekar olan oğlunun cenazesini teslim alarak memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine getirdi. Serdar Zehir, ilçe merkezindeki camide öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Sarıkamiş Volkan KARABAĞ

2023-02-09 15:40:16



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