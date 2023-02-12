Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA)-KAZAKİSTANLI iş insanı Marat Mustafayev, deprem bölgesine toplanan yardımların nakliyesi için 2 dorsesi bulunan TIR'ı Kars'a gönderdi. Yaklaşık 3 bin 191 kilometre yolculuktan sonra Kars'a ulaşan sürücü Narbek Durabayev, AFAD koordinasyon merkezinde yüklenen yardım malzemelerini alarak deprem bölgesine hareket etti.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, 10 ilde yıkıma ve ölümlere neden oldu. Büyük bir felaketin yaşandığı deprem bölgesine yardımlar akın akın sürerken Kazakistanlı iş insanı Marat Mustafayev, 2 dorseli TIR'ı sürücüsüyle birlikte Türkiye'ye yardım malzemelerini taşımak için gönderdi. Kazakistan'dan hareket eden ve 3 bin 191 kilometre yolculuğun ardından Kars'a ulaşan sürücü Narbek Durabayev, AFAD koordinasyon merkezine gitti.
TIR'a malzemelerin yüklenmesini bekleyen Narbek Durabayev, işlemin tamamlanmasının ardından deprem bölgesine hareket etti. Narbek Durabayev, "Türkiye'de gözyaşı varken biz günlerdir uyku uyumadık. Her zaman desteğe hazırız" dedi. TIR sürücüsü Narbek Durabayev'i yalnız bırakmayan Karslılar, desteği için teşekkür etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2023-02-12 09:45:42
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