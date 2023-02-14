Depremzedelere düvesini bağışlayan 70 yaşındaki kadın, bu kez de dokuduğu çorapları gönderdi



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS´ta düvesini satıp depremzedelere 13 bin liralık bağış yapan 3 çocuk, 8 torun sahibi Sarıgül Kaçan (70), bu kez de dokuduğu yün çorapları bu bölgeye gönderdi. Depremzedeleri soğuktan koruyacak çorapları Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal'a teslim eden Sarıgül Kaçan, herkesin elinden gelen yardımı yapmasını istedi.

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem sonrası binlerce kişinin hayatını kaybettiği bölgede yaraların sarılması için Türkiye seferber oldu. 7'den 70'e herkes imkanları ölçüsünde destek için çalışırken, Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde yaşayan Sarıgül Kaçan da düvesini satarak elde ettiği 13 bin lirayı depremzedelere gönderdi. Bu olayın ardından Sarıgül Kaçan, Aras EDAŞ Genel Müdürlüğü'nün kendisine hediye ettiği düveyi de depremzedelere bağışladığını açıkladı.

Sarıgül Kaçan, şimdi de kış şartları sebebiyle depremzedelerin üşümemesi için çorap dokudu. Bir taraftan dokuma yapan Kaçan, sandığında sakladığı 20 çift yün çorap, başörtü, havlu ve diğer giysileri de kendisine ziyarete gelen Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal'a teslim etti. Depremzedeler için herkesi yardımcı olmaya çağıran Sarıgül Kaçan, elinden gelen desteği sağlamaya devam edeceğini söyledi. Düvesini umre ziyaretine gidebilmek için beslediğini belirten Kaçan, "Depremzedeler için yapılan yardımlar da bir umre gibidir. Ben de bu yardımlarla umreye gitmiş gibi oldum. Daha da yardım yapmaya devam edeceğim" dedi.

Sarıgül Kaçan´a teşekkür eden Kaymakam Selçuk Köksal, kendisine teslim edilen çorap ve eşyaları deprem bölgesine göndereceğini bildirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2023-02-14 09:28:46



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