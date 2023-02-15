Deprem bölgelerinden Kars'a 1148 afetzede getirildi 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgelerinden Kars'a 1148 afetzede getirildi 

DHA

Deprem bölgelerinden Kars'a 1148 afetzede getirildi 


Bedir ATUNOK/ KARS, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu kentlerden 1148 afetzede, AFAD koordinesinde Kars'a getirildi. Vali Türker Öksüz, 19'u huzurevinde, 24'ü KYK yurdunda, 4'ü de tedavi edilmek üzere hastanede olan depremzedeleri ziyaret etti. 
Deprem bölgelerine yapılacak yardımların koordinasyonu ve misafir edilen afetzedelerin geleceğinin planlanması için Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşu yetkililerinin de katılımıyla Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı. AFAD Başkanlığı'nca belirlenen, afet bölgelerine öncelikli gönderilecek ayni bağışların tasnifi, planlaması, Kars´a yönlendirilecek afetzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçları istişare edildi.
Ayrıca Kars'tan deprem bölgesine 104 TIR'lık yardım malzemesi gönderildiği belirtildi. Yardım malzemeleri arasında 9 bin 458 hijyen kolisi, 11 bin 200 koli bebek-çocuk malzemesi, 7 bin koli atkı-bere-eldiven, 3 bin 928 koli bot-ayakkabı, 6 bin 428 ısınma malzemesi, 5 bin 72 soba-ısıtıcı, 1493 yatak, 71 ton odun, 112 powerbank, 636 çadır, 50 kazma-kürek, 66 bin 899 ekmek, 45 bin 911 koli su-içecek, 24 bin 480 koli gıda, 88 bin 210 koli giyim, 485 tüp, 504 kefen, 941 torba yem, 480 torba saman, 36 balya saman, 57 balya ot, 31 ton kömür, 7 konteyner ve 13 bin 357 battaniye bulunduğu kaydedildi. 
Kars'tan deprem bölgelerine giden ekipte de değişim yapıldı. İl Özel İdaresi ve Kars Belediyesi'nde görevli 22 deneyimli personel, bölgesindeki personel ile yer değiştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan 22 kişi, AFAD İl Müdür Vekili Recep Serkan Akçay ve AFAD İl Müdürlüğü Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Alpay Korkmaz tarafından uğurlandı. 
 AFAD İl Müdürlüğü Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Korkmaz, "Burada aldığınız eğitimleri şimdi afet bölgesinde uygulayacaksınız. Lütfen bölgedeki koordinatörlerin direktiflerince çalışmalarınızı sürdürünüz. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.  
AFAD İl Müdür Vekili Recep Akçay da "Sizlerin de can güvenliği bizler için çok önemli. Bölgede çalışmalarınızı sürdürürken, kendi can güvenliğinizi de düşünün" diye konuştu. 
Öte yandan depremlerin vurduğu kentlerden 1148 afetzedenin, AFAD koordinesinde Kars'a getirildiği belirtildi. Vali Türker Öksüz de 19'u huzurevinde, 24'ü KYK yurdunda, 4'ü de tedavi edilmek üzere hastanede olan depremzedeleri ziyaret etti. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2023-02-15 09:59:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karslı 82 yaşındaki Şerefnaz Nine yaşlılık maaşını depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Karslı 82 yaşındaki Şerefnaz Nine yaşlılık maaşını ...
(Görüntülü)EPREMZEDELERE DÜVESİNİ BAĞIŞLAYAN 70 YAŞINDAKİ KADIN, BU KEZ DE DOKUDUĞU ÇORAPLARI GÖNDERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)EPREMZEDELERE DÜVESİNİ BAĞIŞLAYAN 70 ...
Depremzedelere düvesini bağışlayan 70 yaşındaki kadın, bu kez de dokuduğu çorapları gönderdi
YEREL HABERLER Depremzedelere düvesini bağışlayan 70 yaşındaki ...
Çinli yardım ekibi, enkazdan çıkarılan cenazeleri saygıyla selamlayarak uğurluyor
YEREL HABERLER Çinli yardım ekibi, enkazdan çıkarılan cenazeleri ...
Kars'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kars'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.