Deprem bölgelerinden Kars'a 1148 afetzede getirildi 



Bedir ATUNOK/ KARS, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu kentlerden 1148 afetzede, AFAD koordinesinde Kars'a getirildi. Vali Türker Öksüz, 19'u huzurevinde, 24'ü KYK yurdunda, 4'ü de tedavi edilmek üzere hastanede olan depremzedeleri ziyaret etti.

Deprem bölgelerine yapılacak yardımların koordinasyonu ve misafir edilen afetzedelerin geleceğinin planlanması için Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşu yetkililerinin de katılımıyla Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı. AFAD Başkanlığı'nca belirlenen, afet bölgelerine öncelikli gönderilecek ayni bağışların tasnifi, planlaması, Kars´a yönlendirilecek afetzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçları istişare edildi.

Ayrıca Kars'tan deprem bölgesine 104 TIR'lık yardım malzemesi gönderildiği belirtildi. Yardım malzemeleri arasında 9 bin 458 hijyen kolisi, 11 bin 200 koli bebek-çocuk malzemesi, 7 bin koli atkı-bere-eldiven, 3 bin 928 koli bot-ayakkabı, 6 bin 428 ısınma malzemesi, 5 bin 72 soba-ısıtıcı, 1493 yatak, 71 ton odun, 112 powerbank, 636 çadır, 50 kazma-kürek, 66 bin 899 ekmek, 45 bin 911 koli su-içecek, 24 bin 480 koli gıda, 88 bin 210 koli giyim, 485 tüp, 504 kefen, 941 torba yem, 480 torba saman, 36 balya saman, 57 balya ot, 31 ton kömür, 7 konteyner ve 13 bin 357 battaniye bulunduğu kaydedildi.

Kars'tan deprem bölgelerine giden ekipte de değişim yapıldı. İl Özel İdaresi ve Kars Belediyesi'nde görevli 22 deneyimli personel, bölgesindeki personel ile yer değiştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan 22 kişi, AFAD İl Müdür Vekili Recep Serkan Akçay ve AFAD İl Müdürlüğü Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Alpay Korkmaz tarafından uğurlandı.

AFAD İl Müdürlüğü Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Korkmaz, "Burada aldığınız eğitimleri şimdi afet bölgesinde uygulayacaksınız. Lütfen bölgedeki koordinatörlerin direktiflerince çalışmalarınızı sürdürünüz. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

AFAD İl Müdür Vekili Recep Akçay da "Sizlerin de can güvenliği bizler için çok önemli. Bölgede çalışmalarınızı sürdürürken, kendi can güvenliğinizi de düşünün" diye konuştu.

Öte yandan depremlerin vurduğu kentlerden 1148 afetzedenin, AFAD koordinesinde Kars'a getirildiği belirtildi. Vali Türker Öksüz de 19'u huzurevinde, 24'ü KYK yurdunda, 4'ü de tedavi edilmek üzere hastanede olan depremzedeleri ziyaret etti. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2023-02-15 09:59:39



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