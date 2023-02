Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)GÜRCİSTAN'ın Borçalı bölgesinde yaşayan Karapapak Türkleri, deprem bölgesine 3 TIR yardım malzemesi gönderdi. 'Türkiye´m Yalnız Değilsin' pankartı asılan yardım TIR'larını deprem bölgesine uğurlayan Kars Valisi Türker Öksüz, "Bu zor günde verdikleri destek çok kıymetledir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'ye Gürcistan'ın Borçalı bölgesinde yaşayan Karapapak Türkleri de destek oldu. Karapapak Türklerinin düzenlediği kampanyada toplanan malzemeler 3 TIR'la Türkiye'ye gönderildi. Üzerlerinde 'Yalnız Değilsin Türkiye´m' ve 'Gürcistan'ın Borçalı Obasının Karapapak Türklerinden Türk Kardeşlerimize' yazılı olan pankartlarla Aktaş Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan yardım TIR'larını Kars Valisi Türker Öksüz karşıladı.

TIR'larla Kars'a gelen eski Gürcistan Milletvekili Ramiz Bekirov, Türkiye ile birlikte olduklarını, enkazdan her çıkan vatandaş için sevindekilerini, vefat edenlerin de acısını yaşadıklarını söyledi.

Gürcistan'ın eski Enerji Bakan Yardımcısı, Gürcistan Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Hüseyin Yusubov ise "Gürcistan'daki Borçalı Türkleri arasında yardım seferberliği başlattık. Bu yardıma her aile katıldı. Gürcistan bizim vatanımızdır, Azerbaycan ve Türkiye bizim milli devletimizdir. Biz güçlü Türkiye görmek istiyoruz, güçlü bir Türkiye, güçlü Gürcistan demektir. Türkiye eşi benzeri olmayan bu felaketin üzerinden en kısa sürede gelecektir" diye konuştu.

Depremden etkilenen vatandaşlara yardımların sürdüğünü belirten Kars Valisi Türker Öksüz, ise şöyle konuştu:

"Depremden etkilenen vatandaşlara yardımlarımızı sürdürüyoruz. Her türlü yardımımız, Kars'taki vatandaşların gönülden yaptıkları desteklerle bölgeye gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz. Yurt dışından da yardımlar geliyor, destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz. Gürcistan'daki kardeşlerimiz yardım gönderdi bize ulaştırdılar. Bu zor günde verdikleri destek çok kıymetledir, kardeşimiz olan Azeri kardeşlerimize verdiği bu destek bizler için çok önem taşıyor. Azerbaycan'ı tek millet iki devlet olarak görüyoruz."

Karşılama sonrası AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirme sonrası yardım TIR'ları deprem bölgesine uğurlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2023-02-15 14:17:32



