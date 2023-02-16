Omuzlarında getirdikleri hayvanları satıp, gelirini depremzedelere bağışladılar



Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)KARS'ın Arpaçay ilçesi Tomarlı köyünde yaşayanlar, depremzedeler için koç, koyun ve keçi bağışladı. Omuzladıkları hayvanları kamyonete taşıyanlar, satıştan elde ettikleri 163 bin lira ile aralarında topladıkları 12 bin lirayı depremzedeler için AFAD'a bağışladı.

Kars'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 500 nüfuslu Tomarlı köyünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı kentlerde yaşayanlara destek olmak amacıyla kampanya başlatıldı. Küçükbaş hayvancılığın yoğun olduğu 130 haneli köyde, gönüllüler 1'er hayvan bağışında bulundu. Bölge halkı, bağışladıkları koç, koyun ve keçiyi omuzlarında taşıyarak hayvan pazarına götürecek araçlara yükledi. Köylülerin bağışladığı 71 küçükbaş, görüşmeler sonunda tüccara satıldı. Satıştan elde ettikleri 163 bin lirayı depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD'a bağışlayan köylüler ayrıca kendi aralarında topladıkları 12 bin lirayı yine AFAD'a teslim etti.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen köylülerden Yücer Güler, "Bütün dualarımız onlar için. Birlik beraberliğe çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde biz de elimizden geldiği kadar destek olmak istedik. Herkes imkanı ölçüsünde bir hayvan bağışladı. Satıştan elde ettiğimiz geliri de AFAD'a gönderdik. İnşallah deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarının sarılmasına bir nebze olsun katkımız olur" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2023-02-16 10:39:00



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