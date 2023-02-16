Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'ndan deprem bölgesine yardım

Bedir ALTONUK/ KARS, (DHA)AZERBAYCAN'ın Kars Başkonsolosluğu'nca deprem bölgesine kamyon dolusu gıda, giyim, ısınma ve hijyen malzemeleri gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile yardımlar sürerken, 28 kentten sorumlu Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere kamyon dolusu ihtiyaç malzemesi gönderdi. Başkonsolosluk binası önünde Kafkas Üniversitesi´nde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler ve konsolosluk çalışanları tarafından kamyona yüklenen malzemeler, AFAD Koordinasyon Merkezi'ne teslim edildi.
Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, "Başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 ilde hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Azerbaycan Başkonsolosluğu olarak biz de devletimizin yaptığı gibi depremzedelerimizin yanındayız. Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun, diye depremzedelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Isıtıcı sobalar, yiyecek ve her türlü ihtiyaç malzemesi gönderiyoruz. Ayrıca çocuklarımız ve yaşlılarımız için de ihtiyaç olan malzemeleri aracımıza yükledik. İnşallah yardımlarımız amacına ulaşır ve buradaki ihtiyaç sahibi ailelerimize bir nebze de olsa merhem olmuş olur" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2023-02-16 15:06:39
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