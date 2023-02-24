'Sarıkız'ı satıp, elde ettiği 13 bin lirayı depremzedelere bağışladı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS merkeze bağlı Çorak köyünde yaşayan Asiye Kadiroğlu (57), 'Sarıkız' ismini verdiği düvesini satıp, elde ettiği 13 bin lirayı depremzedelere bağışladı. Kars'a bağlı köylerde tandırlarda pişirilen ekmekler de poşetlendikten sonra deprem bölgesine gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu illerin yarasını sarmak için tüm ülkede 7'den 70'e herkes seferber oldu. Kars'a 20 kilometre uzaklıktaki Çorak köyünde yaşayan Asiye Kadiroğlu da depremzedeler için düvesi Sarıkız'ı satışa çıkardı. Oğlu Kadir´in de yardımıyla düveyi satan Asiye Kadiroğlu, elde ettiği 13 bin lirayı depremzedelere ulaştırmak üzere AFAD'ın hesabına yatırdı. Böyle günlerde birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirten Asiye Kadiroğlu, imkanları ölçüsünde yardıma devam edeceklerini söyledi.
Öte yandan Kars'ın bazı köylerinde kadınlar, depremzedelere ekmek pişirmek için tandırlarını yaktı. Kadınlar imece usulü pişirdikleri ekmekleri Kars AFAD koordinasyon merkezine teslim edildi. Burada poşetlenen tandır ekmekleri depremzedelere gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2023-02-24 10:04:26
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