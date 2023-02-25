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Okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hayrunnisa yaralandı

DHA

Okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hayrunnisa yaralandı


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS´ta okuldaki kursa giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hayrunnisa Yıldız (13), yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Bülbül Mahallesi Gül Sokak'ta meydana geldi. Kurşunoğlu İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi Hayrunnisa Yıldız, hafta sonu kursa gitmek için minibüs durağına doğru yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Etrafını saran köpeklerin vücudunun 3 yerinden ısırdığı Yıldız, yakınındaki duvara tırmanarak kurtuldu. Hayrunnisa Yıldız, çağırılan ambulansla Harakani Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralarına pansuman ve aşı yapılan Yıldız, evine gönderildi.
Hayrunnisa Yıldız´ın babası Abdurrahman Yıldız, köpek saldırılarının her zaman olduğunu belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2023-02-25 14:15:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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