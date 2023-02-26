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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars´tan 28 berber depremzedeler için Malatya'ya gitti

DHA

Kars´tan 28 berber depremzedeler için Malatya'ya gitti


BEDİR Altunok/KARS, (DHA)KARS´tan depremzedelere hizmet vermek üzere Kars Terziler ve Kuaförler Odası'na kayıtlı 28 berber, Oda başkanı İsmail Mamik ile gitti. Vali Yardımcısı Muhammet Furkan Tuna ile Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Bakırhan ve AFAD İl Müdür Vekili Recep Serkan Akçay tarafından AFAD Koordinasyon Merkezi´nden uğurlanan berberler depremzedelere ücretsiz hizmet verecek.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17´de 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24´te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem 11 ili etkiledi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı deprem büyük yıkıma neden oldu. Depremin ardından başlatılan yurt çapındaki yardım kampanyasına Kars´ta yaşayanların maddi ve manevi yardımların yanında, valiliğin personel hizmeti ve STK´ların eleman desteği de yapılıyor.
Vali Türker Öksüz öncülüğünde Kars Terziler ve Kuaförler Odası harekete geçti. Oda Başkanı İsmail Mamik ve beraberindeki 28 berber AFAD Koordinasyon Merkezi´ne gelerek hazırlıklarını yaptılar. Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Bakırhan ve Vali yardımcısı Muhammet Furkan Tuna da ekibi uğurlamak için AFAD´a geldi. Burada bir konuşma yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Bakırhan, "Valimizin koordinasyonunda AFAD aracılığıyla esnaf odası olarak etkin bir çalışma yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Bugün Terziler ve Kuaförler Odası'nın öncülüğünde kuaförlerimizi Malatya´ya uğurlayacağız. Depremzede kardeşlerimize ücretsiz hizmet verecekler. Kars olarak ayni ve nakdi yardımın yanında moral ve motivasyona da ihtiyacın olan depremzede kardeşlerimizin yanında olduk oymaya da devam edeceğiz. Terziler ve Kuaförler Odası Başkanı İsmail Mamik kardeşimize ve gönüllü kuaförlerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Kuaförlerden Terziler ve Kuaförler Odası Başkan yardımcısı Adem Kaya da "Buradan depremzede kardeşlerimizin bir kez daha yanlarında olduğumuzu bilmeleri için Kars´tan bölgeye gönüllü gidiyoruz. Depremzedelerimize hizmet etmek boynumuzun borcudur. Ayrıca kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız olmadıklarını bilsinler. Çadır kentlerde hizmet vereceğiz´´ dedi.
Berberleri Malatya´ya uğurlamak için AFAD´a gelen Vali yardımcısı Muhammet Furkan Tuna ise "Gerçekten de çok güzel bir hizmet yapıyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin yapacağınız hizmet de çok önemli bir hizmettir. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı. (DHA).DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2023-02-26 09:40:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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