Camiden mikrofon ve elektrik süpürge hırsızlığı kamerada

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KARS,(DHA)-KARS'ta 4 camiden elektrik süpürgesi ve mikrofon çalan şüpheli, güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı. Çaldığı eşyalarla camiden çıkarken görüntülenen 8'i hırsızlıktan 11 suç kaydı bulunan şüpheli A.D. (33) , çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kars merkezdeki Ulu Cami, Hafızpaşa, Aliağa ve Alparslan camilerine giren hırsız, içerde bulunan elektrik süpürgesi, mikrofon gibi aletleri alarak kaçtı. Farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olayları camilerin güvenlik kameralarına yansıdı. Camilerden hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Çaldığı malzemelerle kameralara yakalanan şüphelinin kimliğini belirleyen polis, yaptığı operasyonla yakaladı. 8'i hırsızlık toplam 11 suç kaydı bulunan şüpheli A.D. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Polise ifade veren A.D.'nin camilerden çaldığı malzemeleri sattığını söylediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-03-05 10:34:02



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