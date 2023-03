Depremzedeler yararına at yarışı ve cirit gösterisi düzenlendi

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)KARS'ın Selim ilçesinde depremzedeler yararına at yarışı ve atlı cirit müsabakası düzenlendi. Yarışlardan elde edilen gelir AFAD yetkililerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için Kars'ın Selim ilçesinde; Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde at yarışı ve atlı cirit yarışmaları düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik yerli atların dört nala yarışı ile başladı. 7 atın katıldığı 8 kilometrelik parkurda Ramazan Cantepe'nin 'Turbo' isimli atı birinci, Yakup Bozkurt'un 'Sercan' isimli atı ikinci ve Erkan Aslan'ın 'Bulut' isimli atı ise üçüncü oldu.

At yarışından sonra Selim ilçesindeki atlı spor kulüpleri cirit sahasında depremzedeler için kıyasıya mücadele etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından rüzgarlı ve soğuk havada gerçekleşen cirit gösterisi heyecanlı anlara sahne oldu. Kars Vali vekili Muhammed Furkan Tuna, Kaymakam Mubin Demirkıran, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Kars AFAD İl Müdür Vekili Recep Serkan Akçay, Selimliyiz Platformu Başkanı Orhan Kemal Oktay ve AFAD görevlileri tarafından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Cirit gösterisi ve yarışmayı düzenleyen sporcular ile organizasyonu izlemeye gelen vatandaşların yaptığı bağışlar AFAD'a teslim edildi. Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, çok anlamlı bir organizasyon olduğunu söyleyerek katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Altun, ülkenin birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurgulayarak, "Atlı spor kulüplerimiz, kaymakamlık ve AFAD koordinesinde depremzedelere yardım amaçlı böyle bir etkinlik düzenledik. Kars halkı bu konuda duyarlıdır, ellerinden geleni yapıyorlar ve destek oluyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. 'Depremzedelere nasıl yardımcı olabiliriz' diye elimizden gelen yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Türk milleti olarak böyle durumlarda etle kemik gibi oluyoruz." diye konuştu.

Yüzyıllardır Anadolu'da yaşatılan at yarışı ve cirit oyununu nesilden nesile aktaran genç sporcuların bu anlamlı organizasyonu takdirle karşılandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2023-03-05 18:29:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.