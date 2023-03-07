Kars Barosu'ndan depremzede kadınlar için '8 Mart' klibi



Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)KARS Barosu'nca bu yıl '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' için depremden etkilenen kadınlara ithafen anlamlı klip çekildi. Kamera karşısına geçen kadın avukatların rol aldığı klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik ve 7.6'lık depremlerle asrın felaketi yaşandı. Depremin etkilediği 11 ildeki kadınlar için kamera karşısına geçen Kars Barosu Başkanı Fettah Çapkurt ve 11 kadın avukat da '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' anlamlı klip çekti. Kars Barosu'nca adliye önünde ve içinde çekilen klipte kadınlar için şunlar söylendi:

"Kadın Hatay'dır; çok kültürlülüğü ve dilliği temsil eder. Kadın Malatya'dır; medeniyetlerin yollarını kesiştiren kavşağı temsil eder. Kadın Gaziantep'tir; ticareti, ekonomiyi ve gelişmişliği temsil eder. Kadın Adana'dır; tarımın, ticaretin ve eşsiz kültürün merkezidir. Kadın Adıyaman'dır; turistik değerleri zengin florayı ve dolunayı temsil eder. Kadın Elazığ'dır; Fırat'ın coşkusunu, gürül gürül akan suyu, bembeyaz dalgaları temsil eder. Kadın Şanlıurfa'dır; zamana direnip depreme meydan okuyan Göbekli Tepe'yi temsil eder. Kadın Diyarbakır'dır; 12 bin 500 yıllık bir medeniyeti temsil eder. Kadın Kahramanmaraş'tır; emekçi ellerden çıkan saraçları, oymacılığı ve dokumacılığı temsil eder. Kadın Osmaniye'dir; barışın ve kardeşliğin sesi Yaşar Kemal'i temsil eder. Kadın Kilis'tir; Asur, Babil, Mitani ve daha birçok medeniyeti temsil eder."

Klibin sonunda kadın avukatlarla kamera karşısına geçen Baro Başkanı Fettah Çapkurt, "Kadın; enkazdan 248 saat sonra hayata tutunan Aleyna Ölmez'di. Kadın; yüreği torunu için yanan Meliha Sarıçiçek'tir. Kadın; hunharca katledilen Özgecan Aslan'dır. Kars Barosu olarak bu yılki '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü; her türlü zorluğa göğüs geren, canice katliamlara kurban giden, her türlü şiddete maruz kalan bilhassa ülkemizde meydana gelen depremde sesini duyurmaya çalışan deprem bölgelerindeki kadınlara ithaf ediyoruz" dedi.

Avukatların çektiği anlamlı klip, paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni topladı. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2023-03-07 17:23:34



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