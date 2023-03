Kars'ta köyde yaşayan 4 çocuk annesi, İngilizce öğretmenliği hayali için YKS'ye hazırlanıyor

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın Karakale köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Tuğba İşbeceren (37), liseyi açık öğretimle tamamladıktan sonra üniversite sınavına hazırlanmaya başladı. İşbeceren, İngilizce öğretmeni olmayı hayal ettiğini söyledi.

Kars'a 15 kilometre uzaklıktaki Karakale köyünde yaşayan Tuğba İşbeceren, çiftçilik yapan eşine yardımcı oluyor. Maral (14), Cihan (12), İbrahim (8) ve Rabia (2) isimlerinde 4 çocuğu olan İşbeceren, ailesi ve ev işlerinden arta kalan zamanını okumakla geçiriyor. İlk ve ortaokulu köylerindeki okullarda bitiren İşbeceren, liseyi de ailesinin desteğiyle açık öğretimle tamamladı. Çocuklarının derslerine yardımcı olan İşbeceren, İngilizce öğretmeni olma hayalini gerçekleştirmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor.

Tuğba İşbeceren, internetten İngilizce öğrenmeye başladığını, öğretmenlik hayalinin de böyle ortaya çıktığını belirterek, "Yazın tarla işlerinde çalışıyorum, traktör kullanıyorum, evimizin ne işi olursa yapıyorum. Çocuklar okula gittikten sonra hayvanlarımıza bakıyorum, evde yemek, fırında ekmek gibi işlerle günümü geçiriyorum. Köy işleri fazla olduğundan vakit bulduğum an elimden geldiği kadar derslerime çalışıyorum. İnternette İngilizce öğrenmeye başladım. Her fırsatta telefondan kelimeleri dinleyerek, yazarak ezberlemeye çalışıyorum. Kendi çabalarımla öğreniyorum, kursa veya okula gitmiyorum. Çocuklarım da eşim de bana her konuda destek oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ben de elimden geldiğince sorumluluğumu yerine getiriyorum. Çocuklarımın okumasını çok istiyorum. Benim okumama bu kadar destek veriyorsa düşünün ki çocuklarına nasıl bir destek verir, Allah eşimden razı olsun. Eşim bize her fedakarlığı yapar, ben de eşime elimden geldiğince desteğimi sunuyorum" diye konuştu.

'ANNEMDE O GAYEYİ VE CESARETİ GÖRÜYORUZ'

Annesindeki okuma aşkını gördüğünü söyleyen Maral İşbeceren, "Öncelikle annem işlerinde gayet sıkı ve işlerini hiç aksatmayan, her işini vaktinde yapan bir kadın. Evlatları olarak annemin arkasındayız. Zaten babam hem annemin hem de bizim her zaman arkamızda. Annemin ders çalışması için babam ona her olanağı sağlıyor. Hepimiz, annemde o gayeyi ve cesareti görüyoruz. Zaten bunu bir ev değil, bütün köy biliyor. Annemin ismi köyümüzde bilinir ve herkes sever. Annem kendinden emin ve güçlü bir kadın, biz de arkasındayız" dedi.

'İNTERNETTEN VİDEO İZLEYEREK ÇALIŞIYOR'

Annesinin ders çalışma sistemini anlatan Cihan İşbeceren, "Annem genelde internetten video izleyerek veya yazdığını okuyup ezberleyerek çalışıyor. Ablam büyük olduğu için genelde anneme yardım ediyor. Çünkü o konulara daha hakim. Annem bazen bize de bir şeyler soruyor, bazen bizim kitaplarımıza da bakıyor. En küçük kardeşimiz 2 yaşındaki Rabia'ya da genelde ablam bakıyor" dedi.

İbrahim İşbeceren ise annesinin derslerine iyi çalıştığını, sürekli defterine notlar aldığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2023-03-08 11:57:11



