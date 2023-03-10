Kars'ta depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ortaokulda son ders



KARS, (DHA)KARS'ta depreme dayanıksız olduğu belirlenen, 194 öğrencisi olan 2 katlı Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu kapatıldı. İsmet Paşa İlkokulu'nda eğitimlerine devam edecek olan öğrenciler, dün okulda son kez ders gördü.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Kars'taki 624 okulda depreme dayanıklılık testleri başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Malatya'ya koordinatör olarak atanan Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla yapılan incelemede, Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'ndeki, 194 öğrencisi ve 23 öğretmeni olan 2 katlı Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu'nun depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. 9 Mart günü son kez eğitim veren okul kapatıldı. Öğrenciler eğitim ve öğretim hayatlarına bugünden itibaren İsmet Paşa İlkokulu'nda devam edecek.

Taşınma işlemlerini inceleyen Kars Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Urlunç, "Kahramanmaraş'ta yaşanan 6 Şubat'taki asrın felaketinden sonra valimizin talimatıyla 624 okulumuzu denetimden geçiriyoruz. Şu an bulunduğumuz Şehit Okan Koç Ortaokulu'muz, 1970'li yıllarda yapıldığı biliniyor ve dolayısıyla Özel İdare ekiplerimizce verilen rapor bakanlığımızca da onaylandı. Okulumuzun depreme dayanıksız olduğunu görünce bugün İsmet Paşa İlkokulu'nun üst katına taşımaya karar verdik. Burada 23 öğretmenimiz ve 194 öğrencimiz var. Amacımız; çocuklarımızın, geleceğimizin, mutluluk kaynağı geleceğimiz olan öğrencilerimizin daha sağlıklı okullarda eğitim görmesidir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-03-10 11:59:45



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