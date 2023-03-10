Kars'ta depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ortaokulda son ders

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ortaokulda son ders

DHA

Kars'ta depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ortaokulda son ders


KARS, (DHA)KARS'ta depreme dayanıksız olduğu belirlenen, 194 öğrencisi olan 2 katlı Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu kapatıldı. İsmet Paşa İlkokulu'nda eğitimlerine devam edecek olan öğrenciler, dün okulda son kez ders gördü.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Kars'taki 624 okulda depreme dayanıklılık testleri başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Malatya'ya koordinatör olarak atanan Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla yapılan incelemede, Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'ndeki, 194 öğrencisi ve 23 öğretmeni olan 2 katlı Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu'nun depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. 9 Mart günü son kez eğitim veren okul kapatıldı. Öğrenciler eğitim ve öğretim hayatlarına bugünden itibaren İsmet Paşa İlkokulu'nda devam edecek.
Taşınma işlemlerini inceleyen Kars Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Urlunç, "Kahramanmaraş'ta yaşanan 6 Şubat'taki asrın felaketinden sonra valimizin talimatıyla 624 okulumuzu denetimden geçiriyoruz. Şu an bulunduğumuz Şehit Okan Koç Ortaokulu'muz, 1970'li yıllarda yapıldığı biliniyor ve dolayısıyla Özel İdare ekiplerimizce verilen rapor bakanlığımızca da onaylandı. Okulumuzun depreme dayanıksız olduğunu görünce bugün İsmet Paşa İlkokulu'nun üst katına taşımaya karar verdik. Burada 23 öğretmenimiz ve 194 öğrencimiz var. Amacımız; çocuklarımızın, geleceğimizin, mutluluk kaynağı geleceğimiz olan öğrencilerimizin daha sağlıklı okullarda eğitim görmesidir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2023-03-10 11:59:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binası boşaltıldı
YEREL HABERLER Kars'ta depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul ...
Kafkas Üniversitesinde "Kadınlar Günü Davetli Çevrimiçi Sergisi" düzenlendi
YEREL HABERLER Kafkas Üniversitesinde "Kadınlar Günü Davetli ...
Kars'ta çocuk kayakçılar "siyah deprem yelekleriyle" antrenmanlara başladı
YEREL HABERLER Kars'ta çocuk kayakçılar "siyah deprem yelekleriyle" ...
Soğuklar nedeniyle Kars'ta buzla kaplı göletlerde henüz çözülme yaşanmadı
YEREL HABERLER Soğuklar nedeniyle Kars'ta buzla kaplı göletlerde ...
Kars'ta 156 kadın çiftçi pancarın şekere yolculuğuna katkı sunuyor
YEREL HABERLER Kars'ta 156 kadın çiftçi pancarın şekere yolculuğuna ...
Kars'ta köyde yaşayan 4 çocuk annesi, İngilizce öğretmenliği hayali için YKS'ye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kars'ta köyde yaşayan 4 çocuk annesi, İngilizce ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.