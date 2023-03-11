Ermeni uyruklu 2 şüpheli havalimanında kaçak altınla yakalandı

KARS, (DHA)TÜRKİYE'ye kaçak yollarla soktukları 1 kilo 119 gram altını uçakla İstanbul'a götürmek isteyen Ermenistan uyruklu 2 kişi, havalimanındaki kontrollerde yakalandı.
Gürcistan üzerinden Türkiye'ye kara yoluyla giren Ermenistan uyruklu L.S. ve M.Y., Kars Harakani Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek için bilet satın aldı. Kontrol noktasından geçen 2 kişinin şüpheli hareketleri üzerine polis üst ve valiz araması yaptı. Şüphelilerin valizinde 3 parça halinde toplam 1 kilo 119,82 gram altın ele geçirildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, altınların ülkeye kaçak yollarla sokulduğunu tespit etti. Ermenistan uyruklu L.S. ve M.Y. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2023-03-11 09:40:24
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