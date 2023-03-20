Atıyla yarışı kazandı, heyecandan yere yığıldı



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)-KARS'ın Selim ilçesinde köyler arasında düzenlenen at yarışı, ilgi gördü. 12 kilometrelik parkurda yapılan yarışı, 'Baran' isimli atıyla Burak Hışır kazandı. Yarıştan sonra yere yığılan Hışır, çok heyecanlandığı için nefesinin kesildiğini söyledi.

Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi alanında düzenlenen yarışa; Hasbey, Eskigeçit ve Bölükbaş köylerinden biniciler katıldı. Meraklısının büyük ilgi gösterdiği yarış öncesi, biniciler atları ile hazırlık turu attı. Daha sonra hakemler, 12 kilometrelik parkurda yarışın startını verdi. Kıyasıya mücadelenin ardından yarışı, 'Baran' isimli atıyla Burak Hışır kazandı. Birinci olduktan sonra atından inen Hışır, yere yığıldı.

İlk müdahalenin ardından kendine gelen Burak Hışır, çok heyecanlandığı için nefesinin kesildiğini söyledi. 4 yaşındaki 'Baran'ın ikinci yarışı olduğunu söyleyen Burak Hışır, "İlkinde kaybetmişti ama bu sefer birinci geldi. Çok şükür, yarışı kazasız belasız bitirdik. 'Baran' ile şampiyonluğu kazandım; atıma güveniyordum ve o da yarışı bırakmadı. Diğer arkadaşlara da teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2023-03-20 09:39:22



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