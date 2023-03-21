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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komandolardan Kağızman'da bahar harekatı

DHA

Komandolardan Kağızman'da bahar harekatı


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar Kağızman ilçesi ÇemçeMadur bölgesinde başlattığı bahar harekatını sürdürüyor. 
Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, baharla birlikte terör örgütü tarafından kullanılabilecek mağara, sığınak ve geçiş güzergahlarına yönelik operasyon düzenledi. Helikopter desteğiyle çok sayıda komandonun katıldığı operasyonda arazi didik didik aranıyor.
Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kars il Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar baharın gelmesiyle Kağızman ilçesi ÇemçeMadur bölgesindeki operasyonlarına hız verdi. Çok sayıda komando personeli bölgede bölücü terör örgütünce kullanılabileceği değerlendirilen mağara, sığınak ve geçiş güzergâhlarına operasyon düzenlemeye devam ediyor. Jandarmanın terörle mücadelesi azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam edecektir. Jandarma halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için mevzuatın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde 7/24 esasına göre çalışmaya kararlılıkla devam edecektir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2023-03-21 11:00:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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