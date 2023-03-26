Kars'ta iftar sonrası sahura kadar Aşıklar Şenliği



Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)KARS'ta gelenek olan iftar sonrası Aşıklar Şenliği, Aşıklar Kültür Evi´nde halk ozanları Mahmut Karataş, Sabri Yokuş ve Gültekin Bulutoğlu'nun katılımıyla başladı.

Uzun yıllardır süre gelen aşıklık geleneği Kars'ta ramazan gecelerinde düzenlenen etkinliklerle yaşatılmaya çalışılıyor. İftar sonrası başlayan ve sahura kadar süren Aşıklar Şenliği vatandaşlardan da ilgi görüyor. Bu yıl da ramazan ayının başlamasıyla birlikte Aşıklar Şenliği, Aşıklar Kültür Evi'n de misafirlerini ağırlamaya başladı. Karslı aşıklar Mahmut Karataş, Sabri Yokuş ve Gültekin Bulutoğlu, sahur vaktine kadar söyledikleri türküler, deyişler ve yaptıkları atışmalarla davetlilere eğlenceli ramazan gecesi yaşatıyor.

Murat Çobanoğlu Aşıklar Derneği Başkanı Mahmut Karataş, "Serhat ilimiz Kars´ta ramazan başka bir güzel olur. Somut olmayan kültürel mirasın temsilcileri olan bizler, her gece Aşıklar Evi´nde, iftardan sahura kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Camiden teravihten çıkan vatandaşlarımız aşıklarımızı dinlemek için buralara geliyorlar. Geçmişimizi sözle anlatan aşıklarımız sözün ustalarıdır. Malumunuz biz Dede Korkut´ların torunlarıyız. Dede Korkut´ların yatağında bulunan Kars şehrinde sazıyla, sözüyle, tarihiyle Dede Korkut´ların torunları olan bugünkü aşıklarımız somut olmayan kültürel mirası yaşatmaya çalışıyoruz. İşte böyle akşamlar, iftarlar, sahurlar düzenleyerek, bu kültürü gelecek nesillerle buluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Karataş ayrıca, "Yüzyıllardır unutulmayan aşıklık ve ozanlık kültürümüz vardır. Bunu da görüyoruz ki her geçen gün izleyenleri dinleyenleri oluşuyor. Gençlerin buna ilgi göstermesi bu önemli aşıklık geleneğimizin unutulmadığının göstergesidir. Kars´ın en büyük, en yaygın geleneği olan ramazan kültürünü devam ettiriyoruz" dedi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2023-03-26 10:42:51



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