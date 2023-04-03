Kars Barosu, 14 Mayıs için Seçim Komisyonu oluşturdu



KARS, (DHA)KARS Baro Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve 28´nci dönem Milletvekilliği seçimlerinin şeffaf bir ortamda gerçekleşmesi için Seçim Komisyonu oluşturdu. Türkiye´de ilk olan komisyonun ülke genelinde de kurulması bekleniyor.

Kars Baro Başkanı Av. Fettah Çapkurt, düzenlediği basın toplantısında Kars Barosu Seçim Komisyonunun ilk toplantısını yaptığını belirtti. Bu toplantıda seçime kadar neler yapabileceğinin görüşüldüğünü belirten Çapkurt, "Bugünden seçim gününe kadar alacağımız eğitimlerle gerek siyasi partilerden, gerek milletvekili adaylarından ya da seçmenlerimizden hukuksal konuda bir sıkıntılarının ya da hukuki bir soruna ilişkin görüş almak isterlerse baromuzu aradıklarında, seçim komisyonu yardımcı olacaktır. Daha önceki seçimlerden de görüldüğü şekliyle şu husus ortaya çıkmıştır; seçimlerimizde üçüncü bir gözün ne kadar gerekli olduğu, özellikle bu üçüncü gözün avukatlardan ya da hukukçulardan oluşmasının o sandığa yansıyan iradenin ne kadar düzgün bir şekilde ortaya çıktığı, herhangi bir usulsüzlüğe neden olmayan görüntüler ortaya çıktı. Ama hukukçuların, avukatların görev almadığı sandıklarda usulsüzlüklere ilişkin bazı hususların ortaya çıktığı müşahade edilmiştir. Biz Kars Barosu olarak kanundan aldığımız yetkiye dayanarak ve hukukçu sorumluluğumuzun da bir gereği olarak özelikle 14 Mayıs 2023 tarihinde gönüllü avukatlarımızla seçmenlerimizin iradesinin tam olarak sandığa yansıması açısından elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim" diye konuştu.

Kars Baro Başkanı Av. Fettah Çapkurt, kurulan seçim Komisyonunun 9 kişiden oluştuğunu ve önümüzdeki günlerde iki avukatın Ankara´da Türkiye Barolar Birliği bünyesinde oluşturulan eğitim grubuna katılacaklarını ve baroya bağlı 180 kayıtlı avukatın seçim günü sandıklarda yer almalarını istediklerini sözlerine ekledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-04-03 19:06:58



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