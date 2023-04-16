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Bakan Kirişci: Hayvan pazarlarını önümüzdeki günlerde açacağız

DHA

Bakan Kirişci: Hayvan pazarlarını önümüzdeki günlerde açacağız


KARS, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye genelinde tespit edilen şap hastalığı SAT-2 varyantı nedeniyle 9 Mart tarihinde ülke genelinde kapatılan hayvan pazarlarıyla ilgili olarak, "Aşının etkisi ile burada görülen hastalığın artık sönümlenme noktasına geldiği, mihraplardaki bu yaygınlığın artık kontrol altına alındığını önümüzdeki günlerde de inşallah bu yasağı kaldıracağımızı belirtmek isterim. Yani hayvan hareketlerimiz inşallah kısa süre sonra kamuoyuna yapacağımız açıklamalarla bunlarda serbest hale gelecek" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 494 milyon liraya ihalesi yapılan Kars Atıksu Arıtma Tesisinin temel atma törenine katılmak üzere uçakla sabah saatlerinde Kars'a geldi. Harakani Havalimanında Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve DSİ 24'ncü Bölge Müdürü Şükrü Baysal ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Kirişçi daha sonra Kars Kalesi eteklerinde bulunan Bedesten bölgesindeki temel atma törenine katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Bakan Kirişci, "Malumunuz şap hastalığının 7 versiyonu var, bunlardan SAT-2 dediğimiz Afrika kökenli bu hastalıkla ilgili ocak ayında başladı şubat ayında hızla aksiyon aldı ve aşılama çalışmalarımız için önce aşı geliştirdik. Bu aşıyı da bu ülkenin veteriner hekimleri başta olmak üzere bütün şap enstitüsü çalışanları ki 200'ün üzerindedir bu çalışan kardeşlerimizin sayısı. Bu kardeşlerimiz 37 gün gibi oldukça kısa bir sürede yerli ve milli olarak bu aşıyı ürettiler ve bu aşıyı benim Karslı üretici kardeşlerim de bunları kullandı. Bu sayede aşının etkisi ile burada görülen hastalığın artık sönümlenme noktasına geldiği, mihraplardaki bu yaygınlığın artık kontrol altına alındığını önümüzdeki günlerde de inşallah bu yasağı kaldıracağımızı belirtmek isterim. Yani hayvan hareketlerimiz inşallah kısa süre sonra kamuoyuna yapacağımız açıklamalarla bunlarda serbest hale gelecek" diye konuştu.
HAYVANSAL ÜRETİME DESTEK 55,5 MİLYAR LİRA 
Hayvansal üretime 1,8 milyar verilen desteğin kendi hükümetleri döneminde bugün 55,5 milyar liraya çıktığını kaydeden Bakan Kirişci, "Kars, Tarım ve Orman Bakanlığı açısından sıradan bir kent değil, önemli bir kent. Bu kent özellikle hayvansal üretimle ilgili bizim göz bebeğimiz olan bir kent. Biz Karsımıza ayrı bir değer atfediyor, bu konuda Kars'a özel bütün çalışmalara ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. Kars olarak değil Türkiye'de hayvansal üretimle ilgili biz iktidara gelene kadar sadece 4 kalemde destek vardı ve bu desteğin toplam destekler içerisindeki değeri 1,8 milyar gibi oldukça düşük bir destekti. Bunun sadece yüzde 4,4'ü hayvansal üretimin desteklenmesi için ayrılmıştı. Bizim dönemimizde bizim destek miktarı şu anda 31 milyara çıktı. Bu 31 olan destek o 1,8 milyar olan destekle bugün itibariyle 55.5 milyarı buldu. Bunun da 2022 yılında 9,7 milyar lirasının yüzde 25'i hayvansal üretimin desteklenmesi için tahsis edildi. Bu bizim hayvancılığa, hayvansal üretime ve bu alanda faaliyet gösteren üreticilerimize vermiş olduğumuz değerin bir karşılığıydı" dedi.
 Kars Atıksu Arıtma Tesisi hakkında da bilgiler veren Bakan Kirişci, şöyle konuştu:
"Bugün burada 778 milyon liralık yaklaşık 780 milyon liralık bir yatırımdan söz ediyoruz. Bunun bir istisnai yatırım olduğunu sayın bakan söyledi, dolayısıyla bu gerçekten Kars'a bizim verdiğimiz ehemmiyetin, önemin de bir açık göstergesidir. Buradan Kars Çayı akar ve suyun az olduğu dönemlerde kokudan ve sivrisinekten geçilmezdi. Ama siz bunu hak etmiyordunuz, bir an önce bu çayın ıslah edilmesi ve buranın önce toplanması ve daha sonra da bunların arıtılması esastır. Şimdi bu proje bu manada iki aşamadan oluşuyor, iki ayrı proje aslında. Önce bu atıkların toplanması ondan sonra da bunların arıtılması. Buradaki arıtma ileri düzeyde biyolojik arıtmadır ve bu çerçevede biz suyu merkeze alan bir anlayışla bu zamana kadar faaliyetlerimizi yürüttük, suyun 1 gramının bile zayi olmasına tahammülümüz olmadığı için burada arıtılan suyu barajımıza ve o barajı kullanarak arazileri sularken kirli su yerine temiz suyu kullanarak burada bitkisel üretimi yapıyor olacağız. Bu hem bitki sağlığı adına hem çevre sağlığı adını ama hem de daha önemlisi eşrefi mahlukat olan bunların da güzel örneklerinin yaşadığı Karsımızdaki vatandaşlarımıza hizmet sunmak adına biz bu çayı Allah'ın izniyle 2 yıllık süre zarfında arıtıyor ve arıtmış olacağız. 50 bin metreküp kapasitesi olan bir arıtma sistemi ve gerçekten ileri teknoloji, gerçekten Karsımızın hak ettiği ama gecikmişte olsa hayata geçirildiğinde herkesin Allah razı olsun diyeceği bir projedir."  
Konuşmaların ardından Bakan Kirişci ve katılımcılar tarafından platformda kurulan butona basılarak kent merkezine yaklaşık 3 kilometre uzakta bulunan bölgede ilk kazma vuruldu.
Bakan Kirişci ve beraberindekiler daha sonra kara yolu ile Ardahan'a hareket etti. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2023-04-16 13:37:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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