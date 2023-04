Kılıçdaroğlu: Tek görevim bu ülkeye huzurun, bereketin gelmesi (2)

`YAPACAĞIMIZ ŞEY İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK´

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan mitinginin ardından Kars´a geçti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, alandaki 'Kars'a da bahar gelecek mi' yazılı dövizi fark edip, "Diyor ki Kars'a da bahar gelecek mi? Evet Kars'a da Türkiye'ye de dünyaya da bahar gelecek. Getireceğiz baharı. Beraber yaşamayı, birlikte yaşamayı birbirimize saygı göstermeyi, kimseyi kimliğinden ötürü ötekileştirmemeyi, saygı duymayı, insanı insan olarak kabul edip hizmet etmeyi, ayrımcılık yapmamayı temel ilke olarak kabul edip bunu adalet içinde yerine getireceğim. Size sözüm sözdür. Türkiye'nin de Kars'ın da kaderini beraber değiştireceğiz. Son 5 yıla göre geliriniz düştü mü, hayat pahalılığı arttı mı? Pazara çıkamıyorsunuz, sorunlarınız var. 51015 yıldır bizim sorunlarımızı çözemediler. Bizi birbirimize neredeyse düşman haline getirdilerse yapacağımız şey değiştirmek. İktidarı değiştirmek, daha ahlaklı, daha temiz iktidarı getirmek hepimizin ortak görevidir" dedi.

`KAYYUM UYGULAMASINA SON VERECEĞİZ´

Devlette liyakatı sağlayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "İşi ehline vereceğiz. Bunu yaparsanız bir devleti devlet yapmış olur, büyütmüş olursunuz. Bu ülkenin her karış toprağına demokrasiyi getireceğiz, düşünceyi ifade özgürlüğünü, huzuru, barışı getireceğiz. Demokrasinin önündeki en büyük engel kayyum uygulamasına da son vereceğiz" diye konuştu.

`HERKESİZ KAZANDIĞI BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ´

Ardahan'daki mitingden sonra yaptıkları saha değerlendirmesinde emeklilerin 'Kılıçdaroğlu, hiç emeklilere vereceği 15 bin liradan söz etmedi, acaba vaz mı geçti' diye sözler söylediklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hiç vazgeçer miyim? Ağzımdan çıkan söz yerine getirilecektir. 2015'ten itibaren bütün emeklilere en az asgari ücret kadar ikramiye ödenmesini istedim ve savundum. Vermediler. Emekliye zam yaptık diyorlar. Kişinin emekli olması ne demektir? Kişinin emekli olması, 'ben çalıştım, ürettim, alın teri döktüm, sigorta pirimi ödedim. İnsanca yaşayacağım bir aylık verin demektir. Emekliye bu aylığı vermiyorsun bari Ramazan, Kurban Bayramı´nda torunları, çocukları, gelecek, ellerini öpecek. Birer asgari ücret tutarında ikramiye verin dedim, şimdi de vermediler. 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, demokrasi getireceksiniz. Bay Kemal'i Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Kurban Bayramı´nda gideceksiniz bankaya 15 bin lira ikramiyeyi göreceksiniz. Ananızın ak sütü gibi helal parayı çekeceksiniz bayramda harcayacaksınız. Emekliye para verince kim kazanır? Emekli kazanır, esnaf kazanır, esnafın yüzü güler. İnsanlar huzur içinde olur. 'Devletim bana sahip çıktı' der. Biz havadan para vermiyoruz, onun yıllarca çalışıp Türkiye'yi büyütmesi kalkınmasının hakkını ona teslim ediyoruz. Herkesin hakkını, hukukun teslim ederseniz o zaman bu ülkede adalet var demektir. Herkes için adaleti getireceğiz. Atama bekleyen öğretmen kardeşlerim, okudunuz üniversiteyi bitirdiniz ama yeteri kadar atama yapmıyorlar. Size Bay Kemal'in sözü var. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Bütün köy okullarını açacağız. Köylerde öğretmen, veteriner, ziraat teknisyeni, mühendis olacak. Köylerde doğal olarak imam olacak. Köyün rengini, havasını değiştireceğiz. Eğer orada hayvancılık yapılıyorsa çalışan, üretene hizmet edecek, hayvanının aşısını yapacak. Eğer tarım yapılıyorsa, toprak analizlerini yapacak. Hangi ürünün ekilmesi gerekir, ne kadar kar gelir elde edecek bunların hesabını yapacak. Herkesin kazandığı, kimsenin zarar etmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

`HEP BERABER EMEKLİ EDECEĞİZ´

Yapacaklarını anlattığı zaman kendisine 'parayı nereden bulacaksın' sorusunun sorulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "5'li çeteye para var, emekliye gelince yok. 5'li çeteye dolar, avro var, çiftçiye, üreticiye gelince para yok. Nereden bulacaksın. 27,5 yılım devlette geçti. Bütçe nasıl yapılır, tasarruf nasıl yapılır, ekonomi nasım yönetilir bilirim. Çok sayıda başbakanla çalıştım, bunlar gibisini hiç görmedim. Saraylara oturmuşlar diyorlar 'burada herkesin karnı doyuyor. Türkiye'de de herkesin karnı doyuyor' Onları, sarayda olanları hep beraber emekli edeceğiz, göndereceğiz. Bay Kemal'in gideceği yer Çankaya'dır. Sizin oylarınızla Çankaya'ya gidilecek mütevazi bir insan gibi savurganlık yapmadan, hak hukuk yemeden, adaletsizlik yapmadan kul hakkı yemeden devleti yöneteceğim. Devlet böyle yücelir. Adalet hakim olur, ahlak hakim olur. 5'li çetelerle mücadele edeceğim gibi uyuşturucu baronlarıyla da mücadele edeceğim. Gencecik evlatlarımızı zehirleyen uyuşturucu baronlarıyla mücadele edeceğim. Sınır ticaretini büyüteceğim. Türkiye güçlü, güzel bir ülke. Çok sayıda farklı kimliklerden kardeşlerimiz var. Bu güzelliği Türkiye sathına yayacağız. Herkes huzur içinde yaşayacak her anne baba güler yüzle evlatlarını okula gönderecek. Size de sözüm var. Aile destekleri sigortasından geliri olmayan geliri asgari ücretin altında olan her aileye banka hesabı açacağım. Parasını çekecek, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Nerede bir aile hekimi varsa orada aynı zamanda sosyal hizmet uzmanı olacak. 20 bine yakın sosyal hizmet uzmanı bu ailelerle görüşecek, geliri var mı, kirada mı, çocuklarının geliri nedir? Bütün bunların hesapları yapılacak. Eğer ihtiyacı varsa devlet onun güvencesi olacak. Sosyal devlet bütün kadınların güvencesi olacak."

Parayla pulla işi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, en büyük özelliğinin kul hakkı ve haram yememek olduğunu söyledi. Konuşmasında Bülent Ecevit'in bir sözünü de kullanan Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Ecevit ne diyordu, 'Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen.' Evet bu düzeni ülkemize getireceğiz. Bu coğrafyayı Türkiye'nin en bereketli coğrafyası haline getireceğiz" dedi.

GATA'YI YENİDEN AÇACAĞIZ

Konuşmasının son bölümünde GATA´yı yeniden açacaklarını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Ordu bizim ordumuzdur. Ordumuzun hastanelerini ellerinden aldılar. O hastanelerin tamamını yeniden şanlı ordumuza vereceğiz. GATA'yı yeniden açacağız. Türkiye'yi barış içinde huzur içinde büyüyen gelişen herkesin hakkını aldığı bir ülke haline getireceğiz. Güçlü bir Türkiye hepimizin Türkiye'si olacak" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Suriyelileri de 2 yıl içinde ülkelerine geri göndereceklerini söyledi.

YAVAŞ: KILIÇDAROĞLU'NU ÇANKAYA'YA YOLCU EDECEĞİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Millet İttifakı iş başına geldiğinde çılgın projelerle değil, halkın gerçek ihtiyaçları, tarım ve hayvancılıkta büyük katkılarda bulunacaklarını söyledi. Hiçbir başarısızlığın bu iktidarın üzerine yapışmadığını sözlerine ekleyen Yavaş, "Her nedense hep suçlu başkaları. Ya dış güçler ya ABD ya da CHP zihniyeti. Bu ülkede kiralar, fiyatlar pahalı. Bunda bizim katkımız yok diyorlar. Seçimi kaybederken beka gider diyorlar. Asıl beka sorunu ülkedeki mülteci sorunu, pahalılık, enflasyon. Görmüyor musunuz bunu. Asıl sorun, bugünkü iktidarın devam etmesi. 21 yıldır iktidarsınız, 21 yıldır yapamadığınızı şimdi mi yapacaksınız? 'Bir ay sonra şu olacak, bu başlayacak' diye. Şu an da iktidarsınız hemen yapın. Bu ülke için beka sorunu olmaya başladınız. Artık boş laflara karnımız, tok bu nefret dilinden kurtulacağız. Her seçime girdiğimizde kendilerinin yanında olan gayet makul, kendilerinin yanında olmayanlara terörist muamelesi yaptılar. Cenabı Allah herkesi farklı yaratmış, hiç kimse birbirine benzemez. Aklı var, bunlara saygı duyacaksınız. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra 15 Mayıs'ta Sayın Genel Başkanımızı cumhurbaşkanı olarak o koltuğu oturtacağız. Bizler de acizane yardımcısı olacağız. Birimiz sağında, birimiz solunda, diğer Millet İttifakı genel başkanlarıyla beraber kendisini külliyeye değil, Çankaya'ya konfetiler eşliğinde yolcu edeceğiz" dedi.

İMAMOĞLU: ALLAH BİRLİĞİMİZE, DİRLİĞİMİZE LAF EDENLERE AKIL VERSİN

Mansur Yavaş'ın ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Bir araya toplanmışız, keyfini çıkarıyoruz. Çünkü Kars bir arada olmanın, birlikte olmanın birlikte olduğunda ne kadar güçlü olunduğunu gösteren Türkiye'deki en öncü şehirlerden birisi. Tam da bugün konuşulması gereken bir husus var. Bugünün aklı siyaset, aklı yönetici, aklı memleketin her yerinde konuşarak insanlardan oy isteyen hükümet aklı, milleti bölmekle meşgul, milleti ayrıştırmakla meşgul. Milleti ayrıştırma konusunda en ufak bir duraksaması yok. Ben şaşıyorum o akla. Allah şahit, 16 milyonluk bir şehrin belediye başkanıyım, mültecilerle beraber 20 milyon insan kentimizde yaşıyor. Bize huzur lazım, bize güzel bir şehir yaşamı, ülke yaşamı lazım. 86 milyon insanına eşit bakan bir anlayış lazım. 'Bana oy verenler oy vermeyenler' diyor. Bugünkü anlayış insanları ayrıştırıyor. Allah aşkına benim 86 milyon insanım yerli ve milli. Bu memleketin her karış toprağı, 86 milyon insanı şurada bulunan hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar, gençler. Her biriniz İstanbul'un da Kars'ın da Sinop'un da Antalya'nın da her metrekaresine eşit hissedarız. Birbirimizden farkımız yok. Tapusu bizim bu memleketin. Ne zamandan beri, ezelden beri öyle. Ama özellikle Çanakkale'den beri öyle, Sarıkamış'tan beri öyle. Koyun koyuna yatan şehitlerimiz var. Biz milletçe bu ülkenin bölünmez parçalarıyız. Vatanın her karış toprağı bizim. Allah birliğimizi bozmasın, varlığımıza birliğimize dirliğimize laf edenlere akıl versin" dedi.

`İSTANBUL SEÇİMLERİNDE DEMOKRASİ TOKADI ATILDI´

İstanbul seçimlerinin biraz meşakkatli olduğunu belirten İmamoğlu, "Demokrasi nedir? Bir oy bile kazanırsan saygı duyacaksın. 13 bin oyu yeterli görmediler. 'Bir şeyler oldu' dediler. Çıkıp o kadar ağırıma gitti ki bir cuma namazında cami çıkışında bu ülkenin cumhurbaşkanı 'çaldılar, hırsızlar' dedi. Yargıladılar bir tane bile hırsız bulamadılar. Çıkıp özür bile dilemediler. Aynı akıl, hala cami avlularında miting yapıyor, insanları bölecek cümleler kuruyor. Varlığımız için, birliğimiz, dirliğimiz için kucaklaşmamız için, memleketini seven, milletini seven, ayrımcılık yapmayan herkese eşit gözle bakan, erdemli, ahlaklı hayatı boyunca hak hukuk adalet diyen 13´üncü cumhurbaşkanımız geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. İstanbul seçimlerinde 13 bin oyu da yeterli görmediler. Milletimizin elinden seçimi almaya kalktılar. İkinci seçimde 806 bin oyluk okkalı bir demokrasi tokatı attı onlara. Biz milletin iradesine set vurulan milletin iradesine baskı kurulan hiçbir girişimi kabul etmeyiz. Nasıl ki İstanbul'da seçimi elimizden amaya çalıştılar. Kars'ta da seçimin kazanan birinden alınmasına, kayyum atanmasına karşıyız. Dün 23 Nisan'ı kutladık. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ne diyor 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'. 86 milyon insanın iktidar olma zamanı gelmiştir. Geçmişte bir kişi çıkıyordu 'seçimi aldım' diyordu. Bizimki milletin iktidarı, Millet İttifakı'nın iktidarı. Size söz 86 milyonumuzun iktidarı geliyor. 86 milyon insanımızın temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu geliyor" diye konuştu. (DHA)

Bedir ALTUNOKVolkan KARABAĞ/KARS, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK /Volkan KARABAĞ

2023-04-24 15:35:49



