Kars'ta 500 yataklı devlet hastanesinin temeli atıldı



Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)KARS'a yapılacak olan 500 yataklı devlet hastanesinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, "Şu anda mevzuatımızı değiştirdik. 85 yaşın üzerinde olan talep eden tüm hastalarımızın evini önce ziyaret edip orada hizmet vermeye çalışacağız. 65 yaş üzerinde olup kronik hastalığı olan hastalarımız talepleri halinde evde ziyaret ederek hizmet vermeye çalışacağız" dedi.

Yenişehir Mahallesi'nde yapılması planlanan, 500 yataklı devlet hastanesinin ihalesi, 2021 yılında yapıldı. Ancak artan maliyetler nedeniyle proje durduruldu. Proje için 20 Ocak 2023 tarihinde yenide ihale yapıldı. 1 milyar 719 milyon liraya ihalesi yapılan devlet hastanesi; 141 dönüm açık alana ve 140 dönüm kapalı alana sahip olacak. 18 ameliyathanesi, 43 yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 18 çocuk yoğun bakım ünitesi, 56 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi ve 4 de acilde yeni yoğun bakım ünitesinden oluşacak olan hastanede ayrıca 138 adet poliklinik bulunacak. Yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan hastane tamamlandığı zaman çevre illerin yanı sıra Gürcistan, İran ve Ermenistan´dan da hasta kabul edecek.

Bugün hastane için temel atma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başlayan törende İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve 65'inci Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan birer konuşma yaptı.

Törende konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, "Görevde bulunduğum süre içinde dolayısıyla mevcut Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki iktidarlar boyunca tüm Türkiye'de 500´ün üzerinde ya yeni hastane yapıldı ya da mevcut hastane yenilendi. Bu açıdan bakıldığında yatırım programına alınmış olan 500 yataklı Kars Bölge Hastanesi'nin bugüne kadar gecikmiş olması da biraz üzüntümüz bizim. 2021 yılından beri ihale ediliyor olmasına rağmen elde olmayan nedenlerle bugüne kadar gecikti. Aslında ilk ihaleyle bu yatırım başlayabilseydi bugün açılışını yapıyor olacaktık büyük bir ihtimalle. Bu açıdan biraz buruk bir açılış töreni yaptığımızı düşünüyorum. Ancak şunu da ifade edeyim ki; ocak ayının 20´sinde ihale yapılmış, iki hafta önce sözleşmesi yapılmış ve daha bir hafta önce yer teslimi yapılmış olmasına rağmen bugün yoğun bir şekilde inşaata başlanmış olması bizim için ciddi bir umut kaynağı. En kısa zamanda tamamlanıp açılacağını ümit ediyorum" dedi.

`TÜRKİYE SAĞLIKTA MARKA OLARAK KENDİSİNİ TESCİL ETTİRDİ´

"Şehir hastaneleriyle başlayan Türkiye'de bir hastane konseptinde ve anlayışında büyük bir değişim oldu" diyen Aydın, "Eğer komşu ülkeleri de içine alan bir hizmet yelpazesine bu hastanemizi açabilirsek bu Kars ilimiz için de büyük bir kazanç olacaktır, diye düşünüyorum. Aslında bunun için fırsat şu anda Türkiye'nin elinde. Türkiye sağlık alanında tüm dünyada marka olarak kendini tescil ettirmiş durumda. Artık sadece mağdur olan sağlık hizmeti zayıf olan ülkelerden değil, batı ülkelerinden de rahatlıkla hasta kabul eden bir ülke konumundayız. Bu açıdan bu Kars bölge hastanemizin sadece bölge illerine değil, bölge ülkelerine de hizmet eden büyük bir hastane olacağı konusunda hiçbir şüphem yok" ifadelerini kullandı.

85 YAŞ ÜZERİNDEKİ HASTALARA EVDE HİZMET

85 yaşın üstündeki tüm vatandaşların artık evlerinde sağlık hizmeti verilmeye başlandığını dile getiren Aydın, "Aslında şu anda bile Kars'ta verilen sağlık hizmetinin il dışına oranı bu kadar düşürmüş olması gerçekten burada çalışan sağlık meslektaşlarım adına iftihar edilecek bir durum. Ancak biz artık gündemimizde hastalarımızın başka illere başka yerlere gönderilmesi değil, daha da bir adım ötesinde evden getirilmeden hizmet alması yönünde bir projelerimiz, çalışmalarımız var. Biliyorsunuz evde bakım, evde sağlık hizmeti hizmetlerini başlattık. Hastaneye gelemeyecek durumda olan ya da gelmese de evinde hizmet verilebilecek olan mağdur, yatağa bağımlı hastalarımıza evlerde hizmet vermeye çalışıyoruz. Hastane ve sağlık personeli yatırımı arttıkça bu hizmetin kapasitesi de artacaktır. Şu anda mevzuatımızı değiştirdik. 85 yaşın üzerinde olan talep eden tüm hastalarımızın evini önce ziyaret edip orada hizmet vermeye çalışacağız. 65 yaş üzerinde olup kronik hastalığı olan hastalarımız, talepleri halinde evde ziyaret edilerek hizmet vermeye çalışacağız. Yani sağlık hizmetlerimizi artık dört duvar içinde hastanelere sınırlı bir hizmet olmaktan çıkarıp tüm tabana yaymaya çalışıyoruz" dedi.

`PANDEMİDE ANLADIK´

Şehir hastanelerine gelen eleştirilere yanıt veren Aydın, "Onkolojisiyle, diyaliziyle, ameliyathaneleriyle, yeni doğan yoğun bakım üniteleriyle tam teşekküllü, dışarıdan ilave bir hizmet almaya gerektirmeyecek şekilde tam donanımlı bir hastaneden söz ediyoruz. Kars ilimiz böyle bir hastaneye layıktır. Mevcut yatak kapasitemiz belki şu anda neredeyse ikiye katlamış olacak ilk etapta bakıldığında ancak şehir hastanelerimizi yapmaya başladığımızda da 'Bu hastanelere ne ihtiyaç var' denmişti? Pandemi dönemi başta olmak üzere bu hastanelerin ne kadar isabetli, ne kadar ileriyi gören bir anlayışla inşa edildiğini hep beraber yaşayarak görmüş olduk. Bu 500 yataklı Kars Bölge Hastanemizin de aslında gerçekten iyi planlanmış, iyi düşünülmüş, geleceği görerek adım atılmış bir yatırım olduğunu hep beraber idrak edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-05-02 14:19:22



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