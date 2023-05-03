Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu'nun adaylığından sonra PKK, PYD, YPG, SDG ve FETÖ avaz avaz bağırdı



Bedir ALTUNOK-Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kars'ta yaptığı konuşmada, "Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı açıklandıktan sonra PKK, dağdan ve Kandil'den, Suriye'den PYD, YPG, SDG, okyanus ötesinden FETÖ, avaz avaz bağırmaya başladılar" dedi.

Bugün uçakla Kars Harakani Havalimanı'na gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin ketteki, Bahri Dağdaş Caddesi'ndeki ikinci Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Programda, AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ile 65'nci dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti İl Başkanı Kadir Sarıdağ, AK Parti Kars Milletvekili adayı Serkant Aykul ve Adem Çalkın da birer konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmasında, bir oyun oynandığını söyleyerek, "Sevgili Karslılar, 10 günümüz var. 10 gün sonra seçime gidiyoruz. İnşallah 16'ncı seçimimizi yapacağız. Sözlerimin başında size Türkiye sevdalısı, adam gibi adam Recep Tayip Erdoğan'ın selamını getirdim. Kars 14 Mayıs'ta hak ettiği cevabı verecek. Bu seçimlerde biz 15 seçim yaptık. Unutmayın 16'ncısını yapacağız ama bu seçimde bir şeyler oluyor. 20 yıldır elde ettiğimiz güvenlik, terörden arındırılmış bölgelerimizde tekrar terörün yaygınlaştırılması hakim hale getirilmesi için bir oyun oynanıyor. Seçim tarihi açıklandı, adaylar belli oldu. Özellikle Millet İttifakı'nın adayı yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandıktan sonra PKK, dağdan Kandil'den, Suriye'den PYD, YPG, SDG, okyanus ötesinden FETÖ, avaz avaz bağırmaya başladılar. 'Millet İttifakı'nı destekleyelim, Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim, eyalet sistemini getirelim.' Siz işgalin ne demek olduğunu bilirsiniz. 93 harbinden sonra Rus işgali görmüş Kars, bölünmenin ne anlama geldiğini bilir. Ülkemizi bölmeye çalışanlara, kardeşliğinizi bozmaya çalışanlara, huzurumuzu, güvenliğimizi yok etmeye çalışanlara karşı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla seçmeye hazır mısınız? 14 Mayıs'ta iki sandık var. Birisi Cumhurbaşkanlığı, diğeri de milletvekilliği, sizin milletvekilleriniz de olacak. Birinci sandıkta Türkiye'nin Kafkasların, Orta Doğu'nun, Balkanların ve Afrika'nın mağdur ve mazlum milletlerin güvencesi, teminatı olan ve terörün korkulu rüyası olan Recep Tayyip Erdoğan'a oylarımızı verecek miyiz? Sandıkları patlatacak mıyız? Dağdan, okyanus seferisinden bağıran çağıran ülkeyi bölmeye çalışanları sandığa gömecek miyiz? Yetmez, ikinci sandıkta Kars'ın sesini Ankara'ya taşıyacak, Ankara'da sizi temsil edecek vekillerinizi seçeceksiniz" diye konuştu.

ERMENİSTAN AKLINI BAŞINA ALACAK

Ermenistan'ın aklını başına aldığı zaman sınır kapılarının açılacağını söyleyen Yıldırım, "Karabağ, kanayan yara, Azeri kardeşlerimizin 30 yıllık hayali ve nihayet Ermeni işgalcileri Karabağ'dan Azeri kardeşlerimiz çıkarırken yanında kim vardı? Kars vardı, Türkiye vardı. Kardeş Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin azatlığı için imdadına yetişen kardeş Türkiye oldu, Recep Tayyip Erdoğan oldu. Şimdi, ümit ederiz ki şuradaki Ermenilerin de aklı başına gelir. Artık erişemeyeceği hayallerinden vazgeçerler, Türkiye ile dostça yaşayıp ve ülkelerinin kalkınması için çalışırlar. O sınırımız da açılabilir. Biz Ermenistan sınırının da açılmasını istiyoruz. Ama bu Ermenistan'a kalmış bir şey. Akıllarını başlarına alacaklar Türkiye ile uğraşmak gibi, Türkiye'yi rakip görmek gibi gülünç bir yılın çıkmaz yol olduğunu artık görecekler ve sınırlar açılacak, ticaret gelişecek, Kars daha çok kalkınacak. Hızlı tren Sivas'tan sonra Kars'a ve hatta Azerbaycan'a kadar gidecek. Son müjdemi veriyorum; birkaç gün önce hızlı treni Ankara'dan Sivas'a kadar getirdik, Ankara-Sivas 2 saat. Şimdi Erzurum ve Kars'tan Azerbaycan'ın göbeğine kadar gidecek. Şimdi demek ki birliğimiz, kardeşliğimiz, geleceğimiz ve evlatlarımız için, kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz. Ayrışacak bizim hiçbir konumuz yok, dinimiz bir, Rabb'imiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir. Bize düşen, bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağımızla ilelebet, sonsuza kadar kardeşçe yaşayacağız" diye konuştu.

ENGELLİ BAKIM MERKEZİNİ AÇTI

Yenişehir Mahallesi'ndeki Kars Gündüz Engelli Bakım Merkezi'nin de açılış törenine katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında da şunları söyledi:

"21 yıllık iktidarlık dönemimizde yurdun her tarafında insana dokunan, insanın hayatını kolaylaştıran, yaşam standartlarını yükselten işler yaptık, hizmetler yaptık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük projelerini de açtık, Çanakkale Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hızlı tren, Ovit Tüneli, Zigana Tüneli, daha birçok mega projeyi açtık ama bu açılışlarda en çok heyecanlandığım konular, sosyal yönü kuvvetli olan bu ve buna benzer projelerdir. İnsana dokunan, insanı önceleyen projelerdir. Bugün, bu proje mütevazı olabilir ama fonksiyonu, önemi ve hizmet ettiği alan icabı bence en heyecan verici, en güzel projelerden biridir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin' anlayışının ta kendisidir. Hatırlamanızı isterim AK Parti iktidarına kadar engellilerin yasası yoktu, engellilere nasıl bir alan açılacak, neler yapılacak? Toplumdaki statüleri ne olacak? Devletin, sosyal devletin sorumluluğu neler olacak? Bunları tanımlayan bir yasa bile yoktu. Memleket sevdalısı, insan sevdalısı Cumhurbaşkanımız, ilk yaptığı işlerden biri 2004 yılında bu yasayı çıkarmak oldu. Sonra belediyelerimizde, büyükşehirlerimizde şu engelli rampalar dahi yoktu. Engelli insanlarımız sokağa çıkıp da bir yerden bir yere gidemezdi. 'Gören göz' projesi bakanlığımız döneminde geliştirdiğimiz ve aynı zamanda ulaşımda, erişimde hayatın her yerinde 'ben varım' diye telefon şirketleriyle, Telekom'la geliştirdiğimiz engelli insanlarımızı evlerinde istihdam edecek projelerde o dönemde hayata geçirdik. Şimdi bu engelli meselesi esasında herkesin meselesidir. Hepimiz bugün kendini engelli gibi görmeyen herkes engelli adayıdır. 6 ay önce ben bunu yaşadım, çok ciddi bir kaza geçirdim ve 3 ay yatağa bağımlı kaldım. Bu yaşadığım tecrübe bana engelli kardeşlerimizi daha iyi anlamama vesile oldu. İnsan yükü ağırdır, kolay bir şey değil. Ama bu da bir imtihandır. Engellileri istediğimiz düzeye getirmek için önce zihinlerdeki engeli kaldırmamız lazım. Zihinlerdeki engel kalktıktan sonra artık engellilerimizle aramızda aynı şekilde sosyal hayatın içinde, çalışma hayatının içinde, sanatta, kültürde bulunabilirler. Hele hele böylesine gündüzlü bir engelli merkezi çok güzel bir fikir, tebrik ediyorum." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-05-03 17:49:24



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