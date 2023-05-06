Sinan Oğan: Türk milletine bir seçenek sunduk (2)



'ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM'

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kars'ta sanayi sitesini ziyareti edip, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Oğan, "Iğdır'da bir köyde anası tarafından tarlada doğmuş, çobanlık yapmış ve kaz çobanlığı da yapmış birisi olarak şunu söylemek istiyorum; çalıştım, çabaladım, elimden gelen her şeyi yaptım. Bu bölgeden çıkıp da özel okullarda okumadım, arkamda zengin dayılarım olmadı, medya baronları yanımda olmadı. Yanımda bir tek; yukarıda Allah, aşağıda hemşehrilerim ve kendi bileğimin gücü ile aklımın ve yüreğimin yol göstermesiyle çalıştım, çabaladım, bugünlere geldim. Üzerime düşeni yaptım. Bu bölgeden çıkan batıdaki kadar şanslı olmuyor. Bu bölgeden çıkıp, özel okullarda okumuyorsunuz. Bu bölgelerden ortalama bir ailenin imkanları ile çıkıp, bugün buraya bir hemşehriniz olarak; üzerime düşeni yaptıysam, çalıştıysam, çabaladıysam ve herkes, 'Olmaz, olamaz, Türk milliyetçilerinin adayı çıkmaz, çıkarmazlar ya AKP'nin yanına sığınır ya CHP'nin yanına sığınır, siz başta başaramazsınız' derken; sizinle beraber başardık" dedi.

'İKİNCİ TURA KALACAĞIZ'

Oylarının hızla yükseldiğini ifade eden Oğan, "Karslılar, siyaseti takım tutar gibi yapmazlar. Burada öncelik; içinizden çıkan bir evladınıza sahip çıkma zamanıdır. Bu seçimlerde bazıları diyor ki; Sinan Oğan'ın şansı yok. Bana bugün gelen anketlerde; yüzde 12'yi geçen Sinan Oğan hızla yükseliyor. Göreceksiniz ki; diğer adayları geride bırakacağız ve ikinci tura kalacağız. İkinci turda en kazanma şansı yüksek aday Sinan Oğan'dır. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'a, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Muharrem İnce'ye oy verenlerin ikinci seçeneği Sinan Oğan'dır. Ancak Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin, Karslıların ilk adayı; Sinan Oğan'dır" diye konuştu.

'ERDOĞAN DA ARTIK DİNLENMELİ'

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun artık siyaseti bırakması gerektiğini söyleyen Oğan, şunları söyledi:

"Elbette büyüklerimize saygımız var; ancak onlara da yazık. Sayın Kılıçdaroğlu bugün cumhurbaşkanı seçilse; 5 sene sonra 80 yaşında. 80 yaşındaki bir insana, bu yükü yüklemek haksızlıktır. Sayın Erdoğan 70 yaşındadır, 75 yaşına gelecektir. O da yorulmuştur, yıpranmıştır, 20 senenin yükü, tortusu onun üzerindedir. Onun da artık dinlenmeye çekilmesi lazımdır. Bu dinlenmeyi nerede yapar, onu bilemem. Ama 20 senedir yoruldu, tükendi ve memleketi de yormaya başladı. O sebeple de artık bu arkadaşlarımızın, abilerimizin, dedelerimizin yerini gençlere bırakması lazım. Gençler, Türkiye'nin geleceğidir. Her gittiğim yerde genç kardeşlerimiz beni bağrına basıyor, coşkuyla karşılıyor ve 'İlk oyum Sinan Oğan'ın' diyor."

Sinan Oğan, konuşmasının ardından gençlerin okuduğu `Öğrenci Andı´nı dinleyip, kara yolu ile Iğdır'a hareket etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-05-06 16:18:30



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