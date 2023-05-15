Kars'ta AK Parti 1, CHP 1 ve Yeşil Sol Parti 1'er milletvekili çıkardı



KARS,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan kesin sonucuna göre Kars'ta AK Parti 1, CHP 1 ve Yeşil Sol Parti 1'er milletvekilliği kazandı.

Kars'ta kayıtlı 185 bin 196 seçmenden, 147 bin 34'ü oy kullandı. 141 bin 217 oyun geçerli sayıldığı Kars'ta, AK Parti 35 bin 498, MHP 13 bin 670, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 40 bin 227, CHP 22 bin 942, İYİ Parti 21 bin 555 oy aldı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Kars'ta AK Parti'den Adem Çalkın (42), CHP'den İnan Akgün Alp (46), Yeşil Sol Parti'den ise Gülüstan Kılıç Koçyiğit (44) Kars'ın 28'inci dönem milletvekili oldu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADEM ÇALKIN

Adem Çalkın, 1981 yılında Kars'ta doğdu. Kafkas Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü'nü bitirdi. Çalkın, 2015 yılında Kars AK Parti İl Başkanlığı görevine getirildi. Çalkın, evli ve bir çocuk babasıdır.

CHP MİLLETVEKİLİ İNAN AKGÜN ALP

Avukat olan İnan Akgün Alp, 1977 yılında doğdu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü görevler yürüten Alp, Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği (KARÇEV) Başkanı olarak görev yaptı. CHP'nin Kars Milletvekili adayı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İnan Akgül Alp, evli ve bir çocuk babasıdır.

YEŞİL SOL PARTİ GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİGİT

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, 1979 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Tunceli'de, lise eğitimini Adıyaman'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesi Veterinerlik ve Laboratuvar, Kamu Yönetimi ve Sosyoloji bölümlerinde öğrenim gördü. 2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi Muş Milletvekili olarak seçildi. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev alan Kılıç Koçyiğit, evli ve 2 çocuk annesidir. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-05-15 15:33:50



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