Güneş gözlüğü kutusundaki uyuşturucuyu 'Daxo' buldu



Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta, şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Daxo' ile yapılan aramada, güneş gözlüğü kutusuna zulalanmış 273,46 gram esrar, 177,28 gram metamfetamin ve 20 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kadın, 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisiyle harekete geçti. Takibe alınan otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Ekipler, narkotik köpeği 'Daxo' ile yaptıkları aramalarda, otomobilin torpidosunda güneş gözlüğü kutusuna gizlenmiş 273,46 gram esrar, 177,28 gram metamfetamin, 20 ecstasy hap, 6 cam aparat ile 3 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı. A.K. (30), A.İ. (26), K.K. (37) ve M.A.G. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-05-16 16:28:08



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