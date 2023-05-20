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Köyde 10 günde 70 buzağı öldü, inceleme başlatıldı

DHA

Köyde 10 günde 70 buzağı öldü, inceleme başlatıldı


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS merkeze bağlı Cumhuriyet köyünde son 10 günde 70'e yakın buzağının ölümü, besicileri tedirgin etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün inceleme başlattığını söyleyen muhtar Akın Salik, "Gerekli bilgilendirmeyi yaptık, hayvanlardan numune alındı. Ölümlerin sebebi belli değil. Ekipler, tahlil sonuçlarına göre tedaviye başlayacak" dedi.
Kent merkezine 10 kilometre mesafedeki 900 nüfuslu Cumhuriyet köyünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığına karşı aşılama yaptı. Yaklaşık 1500 büyükbaş hayvanı olan köyde ilk aşılamanın ardından buzağı ölümleri başladı. Son 10 günde köydeki besicilere ait 70'e yakın buzağı öldü. Köylüler, ölen buzağıları el arabalarıyla araziye bırakırken, hastalık belirtisi olan hayvanlar ahırlarda ayrı bölümlere konularak önlem alındı. Buzağı ölümleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye gelip numune aldı. Tahlil sonucu buzağıların ölüm sebebi belirlenip tedaviye başlanacak.
'BÖYLE BİR HASTALIK BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞ'
Son bir haftada 10 buzağısının öldüğünü belirten Altın Salik, "Buzağıları 15 dakika içinde öldürüyor. Bir anda ağızlarından burunlarından kan geliyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Böyle bir hastalık bugüne kadar görülmemiş. Şap deniyor, veba da olabilir diyorlar ama biz bilemiyoruz. Süt de gitti, mal da gitti. Mandıralara da borçlu kaldık. Şu ana kadar 25 buzağıdan 10'u öldü, kalan 15'i de yaşar mı yaşamaz mı bilemiyoruz" dedi.
Nihat Salgar da "Tarım İl Müdürlüğü konuyla ilgileniyor. Veteriner gönderdi, numune aldılar, Ankara´ya gönderiyorlar ona göre bir yol çizecekler" diye konuştu.
'TEK KAZANÇ DA GİTTİ'
Köylülerin zor durumda olduğunu belirten Cenk Salik ise "Köylünün tek kazancı danaydı, o da gitti. Adeta kıyameti yaşıyoruz. Bu hastalık öyle bir şey ki rüzgarla, havayla her türlü geliyor. İthalden gelen hayvanlardan da gelmiş olabilir" dedi.
Krediyle büyükbaş hayvan aldıklarını anlatan Seringül Samar (70) ise şunları söyledi:
"Oğlum bankadan para çekti, mal aldı ama işte böyle mağdur oldu. Hastalığı yeni başlayanları soğuk suyla yıkadık, ateş düşürücü vurduk. Yaptığımız işler hastalığa önleyici olmadı. Hayvanların bir saat ömrü var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Bizim 10 tane buzağı öldü. Bir tane de inek ölmüş o da arazide kalmış."
Cumhuriyet köyü muhtarı Akın Salik, "Bazı teleflerimiz oldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü, birinci aşısını yaptı, ikinci aşıya gelene kadar bu aradaki süreçte hızlı bir şekilde bu hastalık yayılmaya başladı. Ölümlerin sebebi belli değil. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tahlil sonuçlarına göre tedavisine başlayacaklar. Hayvan sağlığı şube müdürlüğü ile görüştük, istişare içindeyiz. Onlar da bir an önce çözüm bulmaya çalışıyorlar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2023-05-20 15:34:34

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